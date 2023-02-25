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Газопровод "Дружба"Фото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Saverkin
КонфликтыПольша

РФ остановила поставки нефти Польше по газопроводу "Дружба"

Ольга Лебедева
30 мин. назад

По данным концерна PKN Orlen, поставки российской нефти по "Дружбе" прекращены. Они покрывали 10 процентов потребностей концерна. Снабжение польских клиентов при этом не пострадает.

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По данным польского концерна PKN Orlen, в Польшу больше не поставляется российская нефть по трубопроводу "Дружба". Поставки в рамках последнего действующего контракта, покрывавшие примерно 10 процентов потребностей PKN Orlen, были остановлены российской стороной, сообщила компания в субботу, 25 февраля.

Прекращение поставок не повлияет на снабжение клиентов в Польше

Прекращение российских поставок по трубопроводу при этом не повлияет на снабжение нефтью польских клиентов, заверили в концерне. "Все поставки могут быть обеспечены морским путем", - указывается в заявлении.

Сообщение об остановке российских поставок по нефтепроводу "Дружба" поступило на следующий день после того как ЕС утвердил новый, 10-й пакет санкций за продолжающуюся войну РФ против Украины. Новые ограничительные меры предусматривают значительные новые ограничения на импорт в РФ и экспорт из России, а также запрет ряда российских пропагандистских СМИ. В числе прочего, введены дополнительные запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров в РФ - электроники, специализированных транспортных средств, деталей для машин, запчастей для грузовиков и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора.

Две недели назад замминистра госимущества Польши Мацей Малецкий заявил, что единственным действующим контрактом о поставках российской нефти является контракт с "Татнефтью". Срок его действия истекает в конце 2024 года, по нему поставляется 200 тысяч тонн нефти в месяц.

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