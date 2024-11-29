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Россия ночью атаковала Украину 132 ударными дронами

Роман Сулима
29 ноября 2024 г.

Украинским силам ПВО удалось сбить 88 российских беспилотников над десятью областями страны, сообщили Воздушные силы ВСУ. Есть раненые и разрушения в Одесской области и в Киеве.

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Плаущая женщина закрывает лицо руками, реагируя на ее разбитый российскими дронами дом 17 ноября 2024 года
Жители Одессы рядом с их разбитым российскими дронами домом 17 ноября 2024 года (фото из архива)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/Handout/REUTERS

Российские войска в ночь на пятницу, 29 ноября, вновь атаковали с воздуха территорию Украины, применив 132 беспилотника. "Противник атаковал Украину 132 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа ", - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, дроны были подняты в небо из Орла, Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска.

Согласно сводке ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 88 дронов над Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областями Украины. "В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Еще 41 беспилотник был "локально потерян" в ряде украинских регионов в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Военные уточнили, что еще один БПЛА вернулся в Россию.

В Киеве повреждена поликлиника, есть пострадавший

По сообщению главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Попко, в результате ночной атаки российских дронов в Днепровском районе столицы "произошло возгорание медицинского учреждения", а рядом с ним повреждены "остекления окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах". Попко сообщил также об одном пострадавшем, у которого выявлен "закрытый перелом левой бедренной кости".

В Одессе - семеро раненых, повреждена инфраструктура

"Российские террористы атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате обстрела семь человек получили ранения. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - написал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он уточнил, что в трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, хозяйственные постройки, газовая труба и автомобиль.

В Офисе генпрокурора Украины также сообщили, что атаке также подверглась припортовая и транспортная инфраструктура Одесской области. "Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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