Россия ночью атаковала Украину 132 ударными дронами

Украинским силам ПВО удалось сбить 88 российских беспилотников над десятью областями страны, сообщили Воздушные силы ВСУ. Есть раненые и разрушения в Одесской области и в Киеве.

Российские войска в ночь на пятницу, 29 ноября, вновь атаковали с воздуха территорию Украины, применив 132 беспилотника. "Противник атаковал Украину 132 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа ", - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, дроны были подняты в небо из Орла, Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска.

Согласно сводке ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 88 дронов над Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областями Украины. "В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Еще 41 беспилотник был "локально потерян" в ряде украинских регионов в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Военные уточнили, что еще один БПЛА вернулся в Россию.

В Киеве повреждена поликлиника, есть пострадавший

По сообщению главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Попко, в результате ночной атаки российских дронов в Днепровском районе столицы "произошло возгорание медицинского учреждения", а рядом с ним повреждены "остекления окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах". Попко сообщил также об одном пострадавшем, у которого выявлен "закрытый перелом левой бедренной кости".

В Одессе - семеро раненых, повреждена инфраструктура

"Российские террористы атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате обстрела семь человек получили ранения. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - написал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он уточнил, что в трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, хозяйственные постройки, газовая труба и автомобиль.

В Офисе генпрокурора Украины также сообщили, что атаке также подверглась припортовая и транспортная инфраструктура Одесской области. "Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.