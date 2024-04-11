РФ не выплатила 2,2 млрд евро компенсаций по жалобам в ЕСПЧ

С момента своего исключения из Совета Европы и выхода из Европейской конвенции по правам человека Россия игнорирует решения, вынесенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), даже если речь идет о нарушениях, совершенных до сентября 2022 года. Об этом говорится в ежегодном докладе Комитета министров Совета Европы, опубликованном в Страсбурге в четверг, 11 апреля.

Как следует из документа, Россия не выполнила 2566 решений ЕСПЧ, что составляет 40 процентов от всех незавершенных разбирательств в суде. При этом сумма всех компенсаций, которые Москва должна выплатить пострадавшим, превышает 2,2 млрд евро, говорится в докладе.

Из-за захватнической войны России против Украины РФ была исключена из Совета Европы в марте 2022 года. С 16 сентября того же года Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека. Вместе с тем, согласно резолюции ЕСПЧ, суд продолжил рассматривать обращения от россиян, если нарушения прав человека со стороны российских властей имели место до 16 сентября 2022 года. Власти РФ обязаны эти решения исполнять. Несмотря на это, Москва выполнила только три постановления ЕСПЧ в 2022 году, а все последующие игнорировала.