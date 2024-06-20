РФ и Вьетнам договорились расширить оборонное сотрудничество

Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений, говорится в совместном заявлении двух стран.

Вьетнам и Россия намерены расширять сотрудничество в ряде сфер, в том числе в области обороны и безопасности. Это следует из совместного заявления двух стран по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Ханой. Основные тезисы этого документа были обнародованы в четверг, 20 июня.

"Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений" и не направлено против третьих стран, подчеркнули стороны. Цель такого партнерства - содействие "обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", говорится также в документе, который цитирует ТАСС .

Кроме прочего, предполагается, что Россия и Вьетнам "будут сотрудничать в целях борьбы с традиционными и новыми вызовами безопасности, включая терроризм". В числе "традиционных и новых вызовов безопасности", которым Россия и Вьетнам намерены противостоять сообща, в заявлении значатся "территориальные споры" и "провоцирование извне государственных переворотов".

Также стороны договорились ускорить реализацию проекта Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Визит Владимира Путина во Вьетнам

Владимир Путин 20 июня встретился в Ханое с президентом Вьетнама То Ламом. Позже состоялись двусторонние переговоры и обмен подписанными документами, переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака и беседа с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Для Путина это пятая по счету поездка во Вьетнам, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

Как отмечает агентство AFP, еще со времен Советского Союза Вьетнам является союзником Москвы. Так, в статье для газеты Nhan Dan, которая считается рупором Коммунистической партии Вьетнама, Путин поблагодарил Ханой за "сбалансированную позицию в украинском кризисе", указывает агентство.

По данным AFP, в 2022 году объем торговли между двумя странами составил 3,5 млрд долларов (более 3,2 млрд евро). Это значительно меньше объема торговли, которую Вьетнам ведет с Китаем (175 млрд долларов) и США (123 млрд долларов).

Между тем на протяжении десятилетий Москва была самым важным поставщиком оружия для Вьетнама, в период с 1995 по 2023 год на нее приходилось более 80 процентов импорта, указывает AFP. Однако после начала войны в Украине и ужесточения санкций в отношении России объем этих продаж сократился.

Визит Путина в Северную Корею

Перед поездкой во Вьетнам Владимир Путин нанес визит в Северную Корею, где был принят с военными почестями. 19 июня Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. В числе прочего документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Ким Чен Ын по случаю подписания этого договора приветствовал начало "новой эры" в двусторонних отношениях и решительно поддержал политику России, включая войну РФ против Украины.