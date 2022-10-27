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В звездном небе слева видна светящаяся цепочка низко летящих спутников. На переднем плане линия элекропередачи.
Спутники StarlinkФото: Peter Komka/MTI/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия грозится сбивать западные коммерческие спутники

Анна Мельникова
1 ч. назад

Коммерческие спутники США и других стран Запада, используемые для помощи Украине в войне, это "квазигражданская инфраструктура" и "законная цель", заявил представитель РФ на заседании Генассамблеи ООН.

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Россия предупредила, что может нанести удары по коммерческим спутникам США и других западных стран, если те будут использованы для помощи Украине в войне. Эти спутники - "квазигражданская инфраструктура", поэтому могут "оказаться законной целью для ответного удара", заявил на заседании комитета по разоружению Генеральной Ассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Об этом сообщается в пресс-релизе ООН, опубликованном в среду, 26 октября.

Кроме того Воронцов обвинил страны Запада во главе с США в том, что они якобы "используют космическое пространство в военных целях для обеспечения своего господства, негативно влияя на мир и безопасность" и позиционируют космос как зону конфликта.

Спутниковые системы в Украине

После начала вторжения России в Украину и ударов по украинским гражданским объектам единственной системой связи, функционирующей в зоне боевых действий,  осталась Starlink, которая обеспечивает сигнал с помощью множества спутников. Илон Маск, основатель компании SpaceX, поставляющей спутники Starlink в Украину, подчеркивал, что армия РФ пытается разрушить и эту систему.

Согласно информации журнала Defence News, для помощи украинским военным используются спутники и других коммерческих компаний, в том числе Maxar, Planet и BlackSky. Атлантический совет - аналитический центр при НАТО - указывал в августе, что Россия создавала помехи их работе, используя глушение и кибератаки.

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