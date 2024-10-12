Россия установила минимальную цену на экспорт пшеницы

На закрытом совещании министерство сельского хозяйства РФ обязало экспортеров брать с международных покупателей пшеницы не менее чем 250 долларов за тонну, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Российское правительство фактически установило минимальную цену на экспорт пшеницы, передает агентство Reuters. По его данным, на закрытом совещании в пятницу, 11 октября, министерство сельского хозяйства России "призвало" экспортеров брать с иностранных покупателей не менее 250 долларов (230 евро) за тонну пшеницы, сообщили Reuters два источника, один из которых добавил, что для выполнения этих рекомендаций ведомство установило недельный срок.

По информации Reuters, ассоциация российских экспортеров зерна сообщила после встречи, что министерство также поручило экспортерам избегать услуг посредников и договариваться с покупателями напрямую. Как рассказал агентству один из российских трейдеров, в связи с новыми инструкциями от правительства, экспортерам теперь придется брать на себя риски, которые раньше несли посредники. Однако достаточных механизмов для снижения рисков на данный момент у экспортеров нет.

Согласно видению профильного министерства, отмечает Reuters, новый нижний ценовой предел призван снизить объемы массового экспорта, которые наблюдался в России в последние недели. "Предпосылкой к этому также является инфляция около девяти процентов в стране, экономика которой в последние месяцы все больше ориентируется на войну против Украины", - говорится в сообщении агентства.

"Интерфакс": Пошлина на экспорт пшеницы повысится на 41%

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 16 октября повысится сразу почти на 41 процент, сообщило 11 октября агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. Пошлина на пшеницу составит 1872 рубля (порядка 18 евро) против 1328,3 рубля за тонну неделей ранее. Пошлина на ячмень повысится до 392,8 рубля с 229,5 рубля за тонну, на кукурузу – до 2 тыс. 827,2 рубля с 2 тыс. 696,7 рубля соответственно, уточнили также в агентстве, добавив, что эти ставки будут действовать по 22 октября включительно.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу – 16,875 тыс. рублей за тонну.

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, пишет Reuters. По данным ассоциации российских экспортеров зерна, соответствующий экспорт в сезоне 2024-25 годов ожидается на уровне 55-57 млн тонн. Правительство понизило оценку урожая этого года на 2 млн тонн до 130 млн. Многие зерноводческие регионы пострадали в этом году от плохой погоды, поясняет агентство, напоминая, что, по оценке министра сельского хозяйства Оксаны Лут, внутренний спрос составит от 85 до 87 миллионов тонн. Оставшуюся часть можно будет экспортировать.