РФ атаковала Украину дронами и крылатыми ракетами

Над пятью регионами Украины в ночь на 18 апреля сбиты 16 БПЛА и две из трех крылатых ракет, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россия в ночь на четверг, 18 апреля, атаковала дронами и ракетами пять областей Украины - Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую, Киевскую и Харьковскую. В общей сложности были выпущены 16 ударных БПЛА Shahed и три крылатых ракеты - две Х-59/Х-69 и одна Х-35, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, все беспилотники и две ракеты Х-59 были сбиты. Олещук не сообщил, куда попала третья ракета, отметив, что "большинство целей уничтожено на восточном направлении". В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак заявил, что над областью уничтожены две ракеты и пять беспилотников.

По данным главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в Кременчугском районе в результате атаки беспилотников повреждены жилой дом и двор. Пострадавших не было.

В Харьковской области российские войска сбросили ночью на село Глушовка Купянского района корректируемую авиационную бомбу, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате погибла 60-летняя женщина и пострадали мужчины в возрасте 69 и 80 лет, были повреждены четыре дома.