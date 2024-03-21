Россия атаковала Киев ракетами "Кинжал", есть пострадавшие

Киев в ночь на четверг, 21 марта, подвергся ракетной атаке со стороны России. В 5.00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении украинской столицы. Ранее поступила информация о том, что ночью с аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели 9 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые, совершив маневр в районе пусковых рубежей, выпустили в направлении Украины крылатые ракеты.

В 5.06 стало известно о повторных пусках ракет "Кинжал" в направлении Киева.В 5.11 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое воздушной тревоги.

Последствия ракетного обстрела Киева

В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на здание детского сада и жилой дом, в Шевченковском районе загорелись автомобили, сообщил города Виталий Кличко. В Подольском районе обломки ракеты упали на территорию как минимум двух предприятий, следует из постов Кличко.

Кроме того стало известно о попадании обломков ракеты в трансформаторную подстанцию и двухэтажное нежилое помещение в Подольском районе. В том же районе возник пожар на крыше жилого дома. В Святошинском районе, предварительно в жилом доме, ударной волной выбиты окна.

Кличко в 5.45 написал, что известно о четырех пострадавших - женщине в Святошинском районе и трех других горожанах - в Шевченковском. Чуть позже, в 5,57, мэр сообщил уже о восьми пострадавших киевлянах. "Пока без госпитализаций. Всем медики оказали помощь на месте", - уточнил Кличко.

Ранее Воздушные силы ВСУ собщали, что ракеты, которые находились в воздушном пространстве Житомирской и Ровенской областей, постоянно меняли курс и в итоге полетели в сторону Киева. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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