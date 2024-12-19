Роскомнадзор заявил об "основаниях для мер против YouTube"

Роскомнадзор заявил, что "видит основания для принятия мер" против платформы YouTube. Об этом сообщило агентство ТАСС в четверг, 19 декабря, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Конкретно Роскомнадзор обвиняет YouTube в "многочисленных нарушениях российского законодательства" и "неуважении" к России и ее гражданам, следует из сообщения. "Начав с отечественных СМИ, журналистов и общественных деятелей, в текущем году американская компания стала блокировать видео российских музыкантов. Причем не отдельные произведения, а каналы целиком, популярные у российских пользователей", - цитирует заявление Роскомнадзора также онлайн-издание "Хайтек" .

Ведомство пригрозило, что у него "достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации".

В РФ вновь фиксируют сбои в работе YouTube

Ранее в тот же день на блоговой платформе Ixbt.com сообщили, что Роскомнадзор усилил замедление YouTube, а компания Google "зафиксировала рекордное снижение трафика в России". "Российские пользователи столкнулись с существенным ухудшением работы видеохостинга YouTube. Если ранее доступ через смартфоны оставался стабильным, то теперь операторы сотовой связи также фиксируют значительное снижение скорости загрузки контента. Согласно данным экспертов, третья волна замедления сервиса началась 15 декабря", - говорится в публикации.

Как рассказали онлайн-изданию РБК два источника, ограничивать работу мобильной версии видеохостинга в РФ начали с середины декабря: "Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию". Число жалоб на ухудшение работы сервиса в РФ с 18 декабря увеличилось в четыре раза, заявил источник изданий "Медуза" и The Bell из числа российских операторов связи.

Замедление работы YouTube летом и осенью

Ранее пользователи сообщали о замедлении работы YouTube летом и осенью текущего года. Как напоминают на сайте Ixbt.com, "первая волна, затронувшая преимущественно провайдеров домашнего интернета, пришлась на период с 26 июля по 27 августа". "Второй этап замедления был зафиксирован с 4 по 17 ноября, что привело к дальнейшему падению показателей трафика", - указывают авторы.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии, что неполадки в работе YouTube в России связаны с проблемами на стороне его владельца, компании Google, возникшими в том числе на фоне западных ограничений.