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Роскомнадзор подготовил приказ для тайного замедления сайтов

Даниил Сотников
12 октября 2024 г.

Роскомнадзор сможет фактически блокировать все, что захочет, и перестать отчитываться о замедлениях сервисов.

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Здание Роскомнадзора
Здание РоскомнадзораФото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance

Роскомнадзор подготовил приказ для непубличного замедления сервисов через внесудебное решение Генпрокуратуры. Внимание на документ обратило издание Forbes в субботу, 12 октября.

Ведомство в случае принятия приказа сможет ограничивать работу ресурсов через внесудебное решение Генпрокуратуры. Роскомнадзор фактически делал это и раньше - с помощью технических средств противостояния угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов. Теперь ведомство получит для этого юридические обоснования. 

Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что Роскомнадзор сможет фактически блокировать все, что "заблагорассудится", и перестать отчитываться о замедлениях. ТСПУ установлены у всех операторов связи после принятия в 2019 году так называемого закона о суверенном интернете.

Замедление YouTube

О подготовке новых полномочий Роскомнадзора стало известно на фоне замедления в России крупнейшего видеохостинга YouTube. С августа этого года скорость загрузки YouTube замедлилась на 50%, указывают участники рынка. Официального решения властей о блокировке видеосервиса с тех пор так и не появилось.

Глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн тогда заявлял, что "деградация" YouTube - это "вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса".

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