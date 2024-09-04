РКН пригрозил санкциями провайдерам, ускоряющим YouTube

Российский регулятор требует не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией. Участники рынка уверены, что угрозы РКН адресованы провайдерам, ускоряющим работу YouTube.

Роскомнадзор пригрозил привлечь к административной ответственности и даже лишить лицензий российских интернет-провайдеров, которые вопреки требованиям властей применяют технологии обхода блокировок сайтов, сообщило издание Forbes в среду, 4 сентября.

В документах, с которыми ознакомилось издание, говорится, что требования не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией необходимо исполнять незамедлительно. "В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона "О связи" вплоть до аннулирования лицензии", -подчеркивается в письмах территориальных управлений РКН по Северо-Западному федеральному округу, Республике Дагестан и Рязанской области.

Хотя Роскомнадзор не уточняет, о каких запрещенных сайтах идет речь, участники рынка и юристы уверены, что предупреждения адресованы провайдерам, стремящимся ускорить работу YouTube, массовые жалобы на замедление которого в РФ появились в августе. Регулятор так и не объявил о замедлении сервиса и не внес его в список запрещенных соцсетей.

Обход блокировки YouTube

О том, что российские операторы связи устанавливают на своих сетях решения, позволяющие обходить блокировку YouTube в России, писал в конце августа "Коммерсант". По словам источника газеты на телеком-рынке, подобную инициативу проявили уже несколько десятков провайдеров по всей стране.

Не менее 135 российских операторов обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой разъяснить, что происходит с видеохостингом. Вслед за этим, по данным Sotavision, Главный радиочастотный центр РКН разослал операторам связи письмо с требованием исключить использование технологий "искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика", то есть перестать препятствовать ограничениям, в том числе замедлению YouTube.

Российские пользователи массово сталкиваются с перебоями в работе YouTube с начала августа. В середине июля "Ростелеком" предупреждал, что видеохостинг может начать плохо работать из-за "износа установленных в России серверов Google". Корпорация Google отвергла свою причастность к проблемам с доступом к YouTube в РФ. В конце июля депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн спрогнозировал грядущее замедление YouTube на 70 процентов из-за его "антироссийской политики".