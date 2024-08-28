СМИ: Ряд операторов в РФ обходит замедление YouTube

Ряд операторов связи в российском сегменте интернета внедряет решения, которые преодолевают замедление видеоплатформы YouTube и делают его доступным для абонентов. Об этом сообщила на своем сайте в среду, 28 августа, газета "Коммерсант".

По ее данным, число таких случаев "доходит до десятков" по всей стране. "Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов", - пояснил гендиректор сервиса связи "Комфортел" Дмитрий Петров. Как минимум в одном из случаев пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.

YouTube в РФ официально не запрещен

YouTube в РФ не внесен в реестр запрещенных платформ и официально не заблокирован.

"Мы не видим в этом (попытках преодолеть замедление. - Ред.) правонарушения, официальных ограничений на использование YouTube нет", - заявил глава ассоциации региональных операторов "Ростелесеть" Олег Грищенко.

В свою очередь член Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина высказала мнение, что манипуляции трафиком "могут нести риски" для операторов и наказываться по статьям административного кодекса "вплоть до лишения лицензии".

Замедление на фоне наступления ВСУ под Курском

Массовое замедление доступа к самой популярной видеоплатформе в России произошло на фоне наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных перебоях в работе YouTube у пользователей в РФ. Депутат Госдумы Александр Хинштейн 25 июля предупредил, что в ближайшее время власти РФ начнут замедлять работу YouTube. По словам парламентария, к началу августа скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах должна была снизиться до 70 процентов.

В начале июля YouTube заблокировал официальные каналы певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной, которые попали в 14-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Заблокированы были также каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова - автора шоу "Эмпатия Манучи", многие гости которого публично поддерживают войну РФ в Украине.