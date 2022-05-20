 Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Wikimedia как нарушителя законодательства | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2022

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Россия

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Wikimedia как нарушителя законодательства

"Википедию" уже штрафовали в России на 5 миллионов рублей, но она так и не удалила статьи, как требовал Роскомнадзор. Теперь поисковики должны будут сообщать, что Wikimedia Foundation нарушает российские законы.

Лого Википедии

Из-за отказа "Википедии" удалить ряд материалов, которые российские власти квалифицировали как "фейки о войне в Украине", Роскомнадзор (РКН) обязал поисковые системы маркировать организацию Wikimedia Foundation, поддерживающую работу онлайн-энциклопедии, как нарушителя законодательства РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, 20 июля.

"На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины", - указали в Роскомнадзоре.

Компания Wikimedia Foundation была неоднократно оштрафована в РФ

В сообщении отмечается, что принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

В России уже неоднократно привлекали Wikimedia Foundation к административной ответственности за неудаление "противоправной информации", компанию оштрафовали в общей сложности на 5 миллионов рублей. Причиной одного из взысканий в размере 3 млн рублей стала публикация семи статей с "недостоверной информацией" о военных действиях в Украине. Кроме того, суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за две статьи об изготовлении взрывчатого вещества - пороха.

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    Автор: Николай Пермяков


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