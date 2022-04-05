Роскомнадзор обвинил "Википедию" в "информационных атаках на россиян"

Роскомнадзор вновь потребовал от "Википедии" удалить "недостоверную общественно значимую информацию", касающуюся войны в Украине, пригрозив штрафом до 4 миллионов рублей. В своем сообщении, опубликованном во вторник, 5 апреля, ведомство обвинило сетевую энциклопедию в том, что она "стала новой линией постоянных информационных атак на россиян", поскольку в ней "массово размещаются" материалы с "недостоверной информацией" о военных действиях РФ в Украине.

Надзорное ведомство утверждает, что статьи в "Википедии" "целенаправленно дезинформируют пользователей откровенно ложной информацией" и в них "продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий".

Надзорное ведомство требует удалить информацию из пяти статей

Роскомнадзор настаивает на ограничении распространения такой информации на основании требования Генеральной прокуратуры РФ, указывается в сообщении.

Накануне вечером в соцсетях русской "Википедии" появилось сообщении о том, что уведомление Генпрокуратуры касается пяти статей: "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче". Однако какую именно информацию требуется удалить из этих статей, администрации сетевой энциклопедии не сообщили.

В конце марта Роскомнадзор уже обещал привлечь "Википедию" к административной ответственности за неудаление "противоправной информации", пригрозив ей штрафом до 4 млн рублей.

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