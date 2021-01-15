Как проверить, врет ли "Википедия"?

Да,"Википедия" в отдельно взятых областях способна конкурировать даже с "Британникой", однако одна из главных ее проблем - то, что контент может быть изменен в любой момент.

Можно ли в принципе измерить качество общедоступной онлайн-энциклопедии? Качество статьи фактически невозможно оценить по количеству слов или знаков в ней. Это только кажется, что большие тексты содержат больше деталей, а значит - над ними дольше и тщательнее трудились. Тем более, что одни и те же формулировки в разных языках передаются совершенно разным количеством слов, букв, знаков. Одно и то же предложение на немецком будет состоять из шести слов, а на русском займет две строчки. Объем файла также не играет в споре об объективности существенной роли, поскольку для некоторых систем требуется больший объем для хранения, чем для других, отмечает в интервью DW один из главных немецких экспертов по "Википедии" Мартин Рульш (Martin Rulsch).

Рульш - сотрудник немецкого отделения Викимедиа - организации, стоящей за "Википедией". Работая над этим проектом много лет и администрируя контент на разных языках, он знает, где слабые, а где сильные стороны энциклопедии. По словам эксперта, статья не всегда становится лучше, если над ней работало много людей: если первый вариант тщательно проработан, то вряд ли потребовались бы какие-либо изменения и дополнения. То, сколько авторов у того или иного справочного текста и кто они, в отдельных языковых версиях не так уж и быстро можно определить. В итоге получается, что оценить качество по некоей формуле практически невозможно.

Как быть обычному пользователю "Википедии"?

"В первую очередь надо оценить статью по формальным признакам", - рекомендует медиа-эксперт немецкого фонда "Цифровые возможности" Ненья Вольберс (Nenja Wolbers). К примеру, если в тексте есть орфографические или пунктуационные ошибки, то информации, в нем содержащейся не следует слепо верить. Есть и содержательные критерии оценки. Достаточно ли нейтрально написана статья? В ней изложены только факты или содержится чье-то мнение? Представлены ли в тексте разные точки зрения на ту или иную проблему? Нет ли в статье фактов, противоречащих друг другу?

Принцип "доверяй, но проверяй" никто не отменял

Очень важна проверка источника, уверена Ненья Вольберс. Как и чем подтверждены утверждения? Корректно ли указаны источники в конце статьи? Откуда именно взята информация? Кто за ней стоит? "Иногда реально имеет смысл кликнуть на ссылку", - отметила медиа-эксперт и тренер по повышению медиа-грамотности в интервью DW.

Ненья Вольберс сама активно пользуется "Википедией" - для того, чтобы получить первые общие сведения по интересующему ее вопросу: "Это не значит, что у меня есть окончательный ответ". Она рекомендует: "Как пользователь вы всегда должны помнить, что "Википедия" - это сайт, которым пользуются многие авторы и где можно быстро что-то изменить". Если делать скидку на это, энциклопедия может быть полезна.

Почему разные языковые версии "Википедии" так сильно отличаются?

Каждая языковая версия "Википедии" - отдельный проект, отмечает Мартин Рульш. Это означает, что статьи на одну и ту же тему пишутся и редактируются на разных языках разными авторами. У них могут быть разные приоритеты. Может так случиться, что политически чувствительные вопросы по-разному интерпретируются на разных языках.

Один из ярких примеров - ситуация вокруг Крыма после 2014 года. Журналисты DW сравнили статьи о полуострове на немецком, украинском и русском языках. И выяснилось, что в немецкой версии Крым - "украинский полуостров". В русскоязычной версии "украинским" он не называется, зато в какой-то момент указывается, что Крым является объектом территориального спора. На украинском языке статья называется "Аннексия Крыма (2014)", а соответствующая ей статья на русском - "Присоединение Крыма к Российской Федерации".

"Я думаю, что нет ни истины, ни нейтралитета. Но цель "Википедии" - максимально приблизиться к ним. А если нет нейтральной точки зрения, то следует представить несколько мнений", - уверен Рульш. В критических случаях медиа-эксперт Ненья Вольберс рекомендует просматривать версии статей на других языках, а также искать дополнительную информацию в других источниках.

Что делает "Википедия" для защиты информации?

"Википедия" постоянно актуализирует список статей, содержащих лживую информацию. И такие статьи помечаются специальным образом. Дольше всех продержалась в энциклопедии (не будучи разоблаченной в течение почти 15 лет!) статья на английском языке о вымышленном животном, якобы вымершем. Мартин Рульш подтверждает, что такое откровенное вранье можно встретить в Википедии и по сей день, причем чем абсурднее тема и чем меньше людей читает статью, тем проще манипулировать информацией.

Чтобы предотвратить этот процесс, разработаны различные механизмы. Википедия отчасти полагается и на саморегулирование внутри сообщества. Нередко авторы, заметившие несостыковки или ложь в чужих статьях, начинают перепроверять данные и ссылки, выводя таким образом нерадивых "коллег" на чистую воду. В случае нарушений администраторы могут лишить тех или иных пользователей права публиковать новые статьи или вносить изменения в старые. Администраторы также могут заблокировать статьи, после чего никто, кроме них, внести изменения в тексты не сможет. Как поясняет Рульш, защита ставится чаще всего на политические статьи, тексты по эзотерике и материалы на спорные темы. Например, в английской версии заблокировано множество статей о гениталиях.

В более крупных языковых версиях были разработаны дополнительные меры обеспечения качества, поясняет Рульш: "В немецкой "Википедии" изменения должны быть подтверждены так называемым редактором-сортировщиком, прежде чем они будут видны всем". В английской "Википедии" новые статьи могут писать и публиковать только ранее зарегистрированные пользователи. Автоматических ботов привлекли к просеиванию текстов на предмет использования нецензурной лексики. Кроме того, в статьях можно отследить, какие изменения были внесены, кем и когда именно.

Является ли "Википедия" надежным источником?

Факты во многих статьях бесплатной онлайн-энциклопедии тщательно проверены и подтверждены ссылками на источники, которым можно доверять. Несомненно, преимущество "Википедии" - в ее быстрой актуализации. Однако даже теперь, спустя 20 лет после ее появления, Википедия все еще не может считаться абсолютно надежным источником информации, поскольку ложь не всегда обнаруживается сразу. Открытость "Википедии" предполагает, что ее пользователи способны критически оценивать данные, в ней опубликованные.

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