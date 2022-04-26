Суд в РФ оштрафовал Wikimedia за неудаление статей с "фейками"

Мировой суд Таганского района Москвы по итогам рассмотрения двух исков признал организацию Wikimedia Foundation, поддерживающую работу "Википедии", виновной в неудалении запрещенного в РФ контента и назначил ей штрафы на общую сумму 5 млн рублей. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
В Telegram-канале русской "Википедии" сообщается, что причиной одного из взысканий в размере 3 млн рублей стала публикация семи статей с "недостоверной информацией" о военных действиях в Украине. Кроме того, суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за две статьи об изготовлении взрывчатого вещества - пороха.
Это первый случай, когда российский суд выписывает штрафы из-за содержания статей "Википедии". Протоколы об административных правонарушениях были составлены Роскомнадзором.
Роскомнадзор неоднократно направлял Wikimedia уведомления с требованиями удалить "недостоверную общественно значимую информацию", касающуюся войны в Украине. Надзорное ведомство утверждает, что в этих статьях "Википедии" "продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий".
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Автор: Александра Иванова