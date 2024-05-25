Росгвардия ликвидировала стрелка из Санкт-Петербурга

Мужчина, ранее открывший стрельбу по полицейским и забаррикадировавшийся в квартире жилого дома, был убит сотрудниками Росгвардии, сообщило ведомство.

Забаррикадировавшийся в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге мужчина, ранее открывший стрельбу по полицейским, был убит сотрудниками Росгвардии во время штурма его квартиры, сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 25 мая.

Как уточняет издание "Коммерсант", ссылаясь на министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, стрелком оказался 59-летний мужчина по имени Лечи Алханов. По предварительной информации, он страдал от психического заболевания и неоднократно проходил лечение. В связи с этим Дудаев в своем Telegram-канале отверг версии "о терроризме или экстремизме" происшествия, назвав убитого "человеком с умственными отклонениями".

История одной стрельбы

По данным российских СМИ, стрельба произошла днем 25 мая на Народной улице Невского района Санкт-Петербурга. Сначала местный житель выстрелил - предположительно, из травматического оружия - в продавца рыбного магазина, который за две недели до этого сделал ему замечание за курение в общественном месте.

Затем мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которых вызвал продавец. Как сообщается, в забаррикадированной квартире вместе с мужчиной находилась его жена, которую вскоре после ликвидации стрелка вывели полицейские. О других пострадавших информации нет.