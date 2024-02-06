Военные Беларуси получили право стрелять без предупреждения

Александр Лукашенко внес изменения в указ "Об общевойсковых уставах Вооруженных сил Республики Беларусь". Обновленный документ опубликован на Национальном правовом портале 3 февраля. Изменения, в частности, коснулись статьи 11-й Устава внутренней службы (УВС), которая теперь дает право военнослужащим "при выполнении возложенных на них задач (…) применять и использовать оружие с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя".

Применению оружия должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого оно может быть применено, предупреждение - за исключением случаев, когда "промедление создает непосредственную опасность для жизни военнослужащего или других граждан либо может повлечь иные тяжкие последствия". Ранее военные имели право стрелять на поражение без предупреждения только в том случае, если промедление создавало "непосредственную опасность для жизни граждан" или могло "повлечь иные тяжкие последствия".

В новой редакции УВС также говорится, что в случае ранения или смерти гражданина после применения оружия военными об этом незамедлительно уведомляются прокурор, а также орган предварительного следствия. При этом военнослужащий не несет ответственности за причиненный вред, если оружие применялось "в соответствии с требованиями общевоинских уставов".

Центр "Весна": Нет четких критериев применение оружия

"В самой формулировке (статей УВС. - Ред.) проблемы нет, она может быть в практике применения, - комментирует нововведение юристка правозащитного центра "Весна" Светлана Головнева. - Нет четких критериев, когда применение оружия без предупреждения будет являться нарушением, а когда - нет". По словам собеседницы, в итоге все отдают "на откуп командованию, которое должно нести за это ответственность", но из-за отсутствия четких правил возможны различные интерпретации, а от этого "могут зависеть жизни людей".

Кроме того, Головнева считает, что белорусское законодательство, регулирующее применение огнестрельного оружия сотрудниками силовых структур, не соответствует международным стандартам, в том числе Основным принципа применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка ООН. Юристка "Весны" отмечает, что даже при задержании опасных преступников силовики должны оставлять им "возможность остаться в живых".

"Как в старой редакции (УВС. - Ред.), так и в новой нет дифференциации, какое именно огнестрельное оружие используется, то есть выходит, что без предупреждения можно использовать как летальное, так и не летальное. Тут потенциально может быть нарушение права на жизнь людей", - указывает Светлана Головнева.

У сотрудников КГБ свои нововведения

"В Беларуси последние четыре года сложилась ситуация, главный мотив которой - "иногда не до законов", - полагает эксперт в сфере нацбезопасности Александр Казак. - Мы можем вспомнить массу примеров, когда стреляли, убивали и никто из службистов (сотрудников силовых структур. - Ред.) за это не понес никакой ответственности". Казак говорит, что наказание белорусским силовикам (совершившим правонарушения. - Ред.), вероятно, грозит лишь в случае проведения в стране люстрации.

Здание КГБ Беларуси Фото: picture-alliance

Эксперт также обращает внимание на еще одно законодательное изменение в Беларуси: 7 декабря 2023 года нижняя палата парламента, Палата представителей, приняла поправки в закон "О борьбе с терроризмом" . Теперь сотрудникам КГБ разрешено применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних в случае "оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей". Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года.

По выражению Казака, подобные изменения в законодательстве - это попытка со стороны властей запугать людей, потому что у белорусского режима есть "комплекс неполноценности после событий 2020 года", а "Лукашенко боится повторения подобного", даже если это маловероятно.

"Дополнительный компонент для манипуляций и запугивания"

В организации бывших силовиков BelpoI исходят из того, что внесенные изменения в УВС - это "формальность" и "причесывание законодательства для оправдания того, что может быть сделано", с учетом опыта 2020 года. "Также можно их использовать как дополнительный компонент для манипуляций и запугивания (белорусского общества - Ред.)", - предполагают в BelpoI.

Валерий Сахащик Фото: DW

Согласен с такой оценкой и Валерий Сахащик, представитель Объединенного переходного кабинета (ОПК) Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности. Сахащик называет изменения в УВС, внесенные белорусским правителем, "очередным логичным этапом создания атмосферы абсолютного страха и депрессии в Беларуси".

"Лукашенко пытается предусмотреть все и запугать людей по максимуму в связи с двумя электоральными кампаниями - в 2024 и 2025 годах (соответственно - парламентские и президентские выборы. - Ред.). После 2020 года он больше не верит в спокойные выборы, причем боится не только оппозиции, но и Кремля, которому сам создал замечательные условия для провокаций в стране, - подчеркивает Сахащик. - Но этот и другие похожие шаги Лукашенко никак ему не помогут, потому что только усиливают напряжение и кризис в стране".

В свою очередь, эксперт Финского института международных отношений (Finnish Institute of International Affairs, FIIA) Григорий Нижников считает, что ни у Следственного комитета, ни у Генпрокуратуры, ни у судей в Беларуси "даже нет желания создавать видимость законности", поэтому любые действия, направленные на сохранение власти (Александром Лукашенко. - Ред.) и предотвращение хоть какого-то общественного недовольства "можно пресекать любыми способами и чувствовать себя безнаказанными".

Григорий Нижников Фото: Privat

По словам Нижникова, армия в Беларуси становится еще одним инструментом для достижения указанных целей властей - ее всегда можно подключить, если подведут другие силовые структуры. Эксперт FIIA заметил, что внесение поправок в УВС Вооруженных сил Беларуси совпадает по времени с изменениями Концепции нацбезопасности и военной доктрины РБ: "Все подводится к тому, что белорусское государство может быть подвержено угрозе извне, (…) а белорусская армия должна быть задействована для подавления внутренних очагов гражданского восстания, руководимого извне".

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