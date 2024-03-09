Родители Навального поблагодарили участников акций памяти

Юлия Навальная опубликовала письмо родителей своего умершего супруга. Анатолий и Людмила Навальные благодарят тех, кто приходит на Борисовское кладбище и не забывает об их сыне.

Родители российского политика Алексея Навального, скончавшегося в заключении на Крайнем Севере, поблагодарили приходящих к его могиле на Борисовском кладбище в Москве. Обращение Анатолия и Людмилы Навальных вдова оппозиционера Юлия опубликовала в субботу, 9 марта.

"Спасибо всем, кто сопереживает нам, сочувствует, кто вместе с нами ощущает боль потери. Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто приходил и приходит на кладбище, приносит цветы, пишет об Алексее, вспоминает о нашем сыне, молится о нем! Спасибо за память! За память, которая дарит надежду!" - говорится в документе. В нынешнем году верующие 9 марта поминают усопших, указала Юлия Навальная.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный 16 февраля умер при невыясненных обстоятельствах в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Сторонники оппозиционера считают, что его убили.

Политик был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы Навальному со дня его смерти появлялись среди прочего у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах. В РФ акции памяти сопровождались задержаниями.

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