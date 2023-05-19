Роберт Латыпов: "Обыски в Перми - это поиск компромата"

Экс-глава пермского "Мемориала" Роберт Латыпов считает, что российские силовики готовят громкий процесс, а уголовное дело против него о покушении на контрабанду - лишь начало. Интервью DW.

Российские власти возбудили уголовное дело против экс-главы пермского "Мемориала" Роберта Латыпова и председателя "Центра исторической памяти" Александра Чернышова. Их подозревают в покушении на контрабанду культурных ценностей, в частности, их вывоз в Германию.

19 мая силовики провели обыски у общественных деятелей, среди которых были не только члены пермского "Мемориала", но также юристы, правозащитники и даже члены Совета по правам человека при президенте РФ. В интервью DW Роберт Латыпов расценил эти обыски как подготовку силовиков к громкому судебному процессу по типу тех, которые проводились в СССР в 1930-е годы.

DW: Роберт, расскажите для начала о том, что происходило в Перми 19 мая.

Роберт Латыпов: Сегодня, 19 мая, впервые были проведены веерные обыски у ряда общественных деятелей и гражданских активистов. Обыски проводила ФСБ в рамках уголовного дела. Мы совсем недавно узнали, что это уголовное дело по статье о покушении на хищение культурных ценностей.

- Что именно ФСБ считает культурными ценностями и каким образом вы покушались на их хищение?

Роберт Латыпов Фото: Privat

- Речь идет о бумажном архиве Пермского краевого отделения общества "Мемориал", которое сами же власти принудительно ликвидировали в апреле 2022 года. Причем, ликвидировали без суда и следствия, просто вычеркнули из реестра юридических лиц. Это значит, что еще в апреле прошлого года власти показали, что пермский "Мемориал" не нужен, что эта организация не является "культурной ценностью".

Но документы этой организации остались. Это, например, приказы по организации о принятии на работу, протоколы собраний, протоколы заседаний правления, официальная переписка с органами власти, с подрядчиками, проектные заявки на гранты, договоры, отчеты. Короче, это документы делопроизводства организации. В этом архиве нет ничего такого, что касалось бы темы репрессий советского периода. Там нет ни карточек политзаключенных, ни вообще каких-либо документов 1940-х и 1950-х годов.

- Где сейчас реально находятся эти документы? В Германии?

- Да, часть документов уже находится в Германии. Мы отправляли их туда спокойно и совершенно легально. Но остались и скопились документы последних лет существования уже ветеранской организации. И вот в апреле 2022 года ликвидируют организацию как юридическое лицо, и остается большой пакет упомянутых документов.

Наши волонтеры обрабатывали и систематизировали эти документы. К концу февраля - началу марта были упакованы несколько коробок с такими бумагами с описями содержимого. Эти описи, кстати, у меня есть, их можно посмотреть и убедиться в том, что все это документы обычного делопроизводства организации.

10 марта по моей личной просьбе волонтер "Мемориала" отвез эти бумаги транспортной компании, которая принимает груз для отправки из Перми в Москву. Никакого криминала во всех этих действиях нет. А отправлялись эти бумаги потому, что мы, старое правление "Мемориала", хотели, чтобы была произведена оценка этих документов, чтобы понять, что там есть действительно ценного, что надо сохранить для истории, а чем можно и пожертвовать, просто сдать в макулатуру. Но, повторю, никаких исторических реликвий, каких бы то ни было подлинников документов там не было.

- Сегодня в Перми пришли к Татьяне Марголиной, члену Совета по правам человека при президенте России, к Надежде Агишевой, которая была членом правления пермского "Мемориала". То есть, все обыски связаны с этим архивом?

- Ситуация вырисовывается такая. Очевидно, уже 10 марта этот бумажный архив был конфискован. Где он, кстати, сейчас находится, я не знаю. Это большая пропажа. Ну, ладно. Это архив. Главное - люди. 11-13 мая прошли обыски. История известная, она уже описана. Но я уже тогда понял, что готовится достаточно большое уголовное дело.

- Как ситуация будет развиваться дальше?

- Главным пострадавшим будет Александр Чернышов (в данный момент находится в Москве. - Ред.), это точно. Но, думаю, это еще не конец дела. Если следовать логике силовиков, особенно тогда, когда они хотят громкого уголовного дела, то им нужен не один человек. Обыски, которые проводились сегодня в Перми у разных общественных деятелей, это же поиск компромата! Это как в 30-е годы заводили дела на так называемые "вражеские организации" типа "антисоветского правотроцкистского блока" или "троцкистско-зиновьевского террористического центра".

- То есть, следует ждать громкого процесса?

- Да, думаю, что готовится большой процесс. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что одного из "свидетелей" допрашивали два следователя, одним из которых был ни много ни мало полковник ФСБ. Очевидно, предпринимается попытка сфабриковать дело о некоей организации, которая занимается вывозом культурных ценностей. И ведь обыски проводились у разных людей - не только у общественных деятелей, но и у журналистов, и у юристов, и даже у людей, которые вроде бы даже приближенные к власти.

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