Отделение "Мемориала" в Екатеринбурге подверглось обыску

Служащие полиции в четверг, 23 июня, подвергли обыску отделение правозащитного центра "Мемориал" в Екатеринбурге, за несколько часов до этого сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) был задержан его руководитель Алексей Мосин. По словам председателя совета "Мемориала" Олега Орлова, основанием для обыска стало сообщение об экстремистской литературе, якобы находящейся в помещении организации.

В свою очередь правозащитник Анатолий Свечников сообщил "ОВД-Инфо", что Мосин "задержан на весь день". По данным издания, главу екатеринбургского отделения "Мемориала" задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом ФСБ (Центра "Э"). Алексей Мосин должен был 23 июня выступать с докладом в "Ельцин-центре" на международной научной конференции "История сталинизма".

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"

Историко-просветительское общество "Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно. Прокуроры обвинили правозащитные организации в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.

Обе организации обжаловали решения судов. Апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда РФ 28 февраля оставила без изменений решение о ликвидации "Международного мемориала". А в апреле Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение ликвидировать ПЦ "Мемориал".

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