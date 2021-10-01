 RKI: разрешенные в ФРГ вакцины защитят от тяжелого течения COVID-19 | Новости из Германии о Германии | DW | 01.10.2021

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Германия

RKI: разрешенные в ФРГ вакцины защитят от тяжелого течения COVID-19

Среди привитых в возрасте от 18 до 59 лет лечения от COVID-19 в реанимации можно избежать в 96 процентах случаев, а среди лиц старше 60 лет - в 94 процентах, сообщил Институт имени Роберта Коха.

Человек держит ампулу с вакциной от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer

Допущенные к использованию в Германии вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в абсолютном большинстве случаев защищают от тяжелого течения заболевания COVID-19 с необходимостью госпитализации. Такие данные Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI) приводит в еженедельном отчете в четверг, 30 сентября.

В частности, у привитых в возрасте от 18 до 59 лет лечение в отделении интенсивной терапии предотвратимо в 96 процентах эпизодов. Для лиц старше 60 лет этот показатель составляет 94 процента. Кроме того, разрешенные к применению в стране препараты от ковида в 97 процентах случаев защищают от летального исхода жителей ФРГ из первой возрастной группы и в 88 процентах - из второй.

К октябрю в Германии от коронавируса полностью привито более 64 процентов населения. Свыше 68 процентов жителей получили как минимум одну прививку от ковида. В стране допущены к использованию вакцины от компаний BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Распространение SARS-CoV-2 в ФРГ и мире

Между тем за минувшие сутки в стране подтверждено еще 10 118 заражений и 73 смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19. По данным RKI, в целом в 84-миллионной Германии возбудитель болезни обнаружен у 4 237 619 человек, из них 93 711 умерли, более 4,01 млн выздоровели.

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 233 млн жителей планеты, свыше 4,7 млн больных этой инфекцией скончались, около 211 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 43 млн) и летальных исходов (свыше 697 тысяч) приходится на США.

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  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

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    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

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    Автор: Андрей Гурков


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