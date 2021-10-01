RKI: разрешенные в ФРГ вакцины защитят от тяжелого течения COVID-19

Допущенные к использованию в Германии вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в абсолютном большинстве случаев защищают от тяжелого течения заболевания COVID-19 с необходимостью госпитализации. Такие данные Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI) приводит в еженедельном отчете в четверг, 30 сентября.
В частности, у привитых в возрасте от 18 до 59 лет лечение в отделении интенсивной терапии предотвратимо в 96 процентах эпизодов. Для лиц старше 60 лет этот показатель составляет 94 процента. Кроме того, разрешенные к применению в стране препараты от ковида в 97 процентах случаев защищают от летального исхода жителей ФРГ из первой возрастной группы и в 88 процентах - из второй.
К октябрю в Германии от коронавируса полностью привито более 64 процентов населения. Свыше 68 процентов жителей получили как минимум одну прививку от ковида. В стране допущены к использованию вакцины от компаний BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.
Распространение SARS-CoV-2 в ФРГ и мире
Между тем за минувшие сутки в стране подтверждено еще 10 118 заражений и 73 смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19. По данным RKI, в целом в 84-миллионной Германии возбудитель болезни обнаружен у 4 237 619 человек, из них 93 711 умерли, более 4,01 млн выздоровели.
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 233 млн жителей планеты, свыше 4,7 млн больных этой инфекцией скончались, около 211 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 43 млн) и летальных исходов (свыше 697 тысяч) приходится на США.
Смотрите также:
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Вакцина Made in Germany
В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Успех детей мигрантов
Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Офис на улице "У золотого кладезя"
Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Pfizer: испытания и производство
17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС
В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир
Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Марбург обеспечит 750 млн доз в год
До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Логистика требует холодного расчета
Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Израиль подтвердил эффективность вакцины
Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.
-
Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Орден в знак благодарности
Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".
Автор: Андрей Гурков