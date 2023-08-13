  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Rheinmetall поставит Украине разведдроны нового поколения

Даниил Сотников
2 ч. назад

Украина получит новые немецкие беспилотники Luna NG способные летать на высоте 5 км и выполнять задачи на расстоянии до 100 км.

https://p.dw.com/p/4V6h8
Штаб-квартира Rheinmetall
Штаб-квартира Rheinmetall Фото: Norbert Schmidt/picture alliance

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Украине современный разведывательный беспилотник Luna NG, пишет в воскресенье, 13 августа, газета Bild am Sonntag (BamS) со ссылкой на информированные источники.

Помимо функций разведки, БПЛА может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь. Издание называет БПЛА нового поколения супердронами, которые способны "видеть и слышать".

В комплекты поставок входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 кг, его время полета составляет до 8 часов. Аппарат способен выполнять задачи на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км, говорится на сайте Rheinmetall.

Luna NG также имеет версию, способную нести вооружение, однако она не будет поставляться Украине, пишет BamS. Стоимость контракта и количество передаваемых Украине дронов не раскрывается.

Смотрите также:

Депутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть Крым

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Немецкие ракеты Taurus

Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

В Германии разгорелась дискуссия о том, надо ли сейчас поставлять Украине немецкие крылатые ракеты большой дальности. Повторяется история с танками, считают оппоненты канцлера ФРГ.
Политика11 августа 2023 г.
Ukraine Krieg - Bilder zur aktuellen Lage

Трофейное оружие: как Россия вооружает ВСУ

Трофейное оружие: как Россия вооружает ВСУ

В ходе наступательных операций ВСУ захватили немало трофейного российского оружия. Что это за оружие, где оно используется и что в нем находят украинские специалисты, читайте у DW.
Конфликты4 августа 2023 г.
external

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Пока одни американцы начинают сомневаться в необходимости военной поддержки Украины, другие - собирают средства в помощь ВСУ, отправляют амуницию и пытаются убедить власти в необходимости наращивания поставок оружия Украине. Репортаж DW из Вашингтона.
Политика16 мая 2023 г.02:43 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дым над Крымским мостом

Новая атака на Крымский мост и другие итоги 535-го дня войны

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Природа и окружающая среда28 мин. назад
Кевелар

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Туризм21 ч. назад
Бойцы Ракетных войск Китая на параде

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Политика12 августа 2023 г.
Залы галереи "Guelman und Unbekannt"

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

Культура12 августа 2023 г.
Российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

Политика11 августа 2023 г.
external

Депутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть Крым

Депутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть Крым

Политика11 августа 2023 г.03:47 мин.
На главную страницу