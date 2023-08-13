Rheinmetall поставит Украине разведдроны нового поколения

Украина получит новые немецкие беспилотники Luna NG способные летать на высоте 5 км и выполнять задачи на расстоянии до 100 км.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Украине современный разведывательный беспилотник Luna NG, пишет в воскресенье, 13 августа, газета Bild am Sonntag (BamS) со ссылкой на информированные источники.

Помимо функций разведки, БПЛА может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь. Издание называет БПЛА нового поколения супердронами, которые способны "видеть и слышать".

В комплекты поставок входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 кг, его время полета составляет до 8 часов. Аппарат способен выполнять задачи на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км, говорится на сайте Rheinmetall.

Luna NG также имеет версию, способную нести вооружение, однако она не будет поставляться Украине, пишет BamS. Стоимость контракта и количество передаваемых Украине дронов не раскрывается.

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