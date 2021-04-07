РФПИ сообщил о переговорах с ФРГ по закупке "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями правительства ФРГ о возможном соглашении по закупкам вакцины "Спутник V" для Германии. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает производитель российской вакцины в микроблоге Twitter.
Ранее в тот же день министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил в интервью медиакомпании WDR, что хотел бы провести прямые двусторонние переговоры с Россией о поставках "Спутника V".
Но использовать вакцину будет можно лишь после ее одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), подчеркнул Шпан. По его словам, в отличие от других вакцин, в случае с российской разработкой Еврокомиссия сама не будет заключать договоров о закупке "Спутника V".
В Германии нет единства мнений о "Спутнике V"
Выступая в программе новостей общественно-правового телеканала ARD, премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (Daniel Günther) подверг критике намерения других федеральных земель - Баварии и Мекленбурга - Передней Померании - получить в свое распоряжение российскую вакцину для профилактики COVID-19.
Даниэль Гюнтер
"Нельзя считать разумным, если отдельные земли будут заключать отдельные соглашения. Это по крайней мере не то, что я понимаю под солидарностью", - отметил Гюнтер. По его словам, переговоры о получении вакцин должны проходить на федеральном уровне. Такой же позиции придерживаются руководители Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) и Рейнланд-Пфальца Малу Драйер (Malu Dreyer).
Некоторые регионы ФРГ готовы сами заказывать "Спутник V"
Перед этим министр здравоохранения Мекленбурга - Передней Померании Харри Главе (Harry Glawe) подтвердил, что участвует в переговорах о закупке и использовании "Спутника V" в этой федеральной земле. Речь идет о заказе на 1 млн доз вакцины по цене в 10 млн евро. Применение препарата могло бы начаться в мае или июне после его одобрения EMA.
В свою очередь, 7 апреля глава Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что у России будут заказаны 2,5 млн доз вакцины, а поставки могли бы начаться в июле.
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Автор: Андрей Гурков