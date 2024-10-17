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Режиссер фильма о Литвиненко Некрасов покинул Россию

Евгений Жуков
17 октября 2024 г.

Арестованный в августе режиссер-документалист Андрей Некрасов освобожден из-под стражи. Он уехал из России и находится "в третьей стране", сообщили администраторы его страницы в Facebook.

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Андрей Некрасов, эмигрировавший в Германию российский писатель и режиссер (фото из архива)
Андрей Некрасов (фото из архива)Фото: Kudos Family/Courtesy Everett Collection/picture alliance

Режиссера и писателя Андрея Некрасова, арестованного в сентябре под Смоленском, освободили, он покинул Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 16 октября, на его странице в Facebook.

В посте говорится, что накануне, 15 октября, приставы привезли Некрасова в Москву, после чего он уехал из России и сейчас находится "в третьей стране". "Жизни и здоровью угрозы нет", - отмечают авторы сообщения.

В августе 66-летнего Андрея Некрасова, имеющего только немецкое гражданство, задержали в Смоленской области во время съемок нового фильма. По его словам, сотрудники ФСБ в штатском утверждали, что он вел съемку рядом со зданием ФСБ. Суд арестовал режиссера на 90 суток, признав его виновным в "незаконной профессиональной деятельности". Статья 18.10 КоАП о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России предполагает максимальное наказание в виде штрафа и принудительного выдворения за пределы страны.

Ассистент Тарковского, автор фильмов о Литвиненко и Магнитском

Андрей Некрасов родился в 1958 году в Санкт-Петербурге. В 1970-х женился на немке и эмигрировал в Германию, был ассистентом режиссера Андрея Тарковского на съемках фильма "Жертвоприношение". В Европе и России снял несколько художественных и документальных фильмов, в том числе "Бунт. Дело Литвиненко" об отравлении бывшего сотрудника ФСБ в Лондоне, обвинявшего спецслужбы РФ в организации взрывов жилых домов в России в 1999 году и в других терактах.

В 2016 году Некрасов снял документальный фильм о смерти в российском СИЗО Сергея Магнитского, вызвавший возмущение Уильяма Браудера, бывшего босса Магнитского, и семьи погибшего. Также Некрасов снимал картины о войне в Чечне и российско-грузинской войне. Он лауреат международных кинематографических и литературных премий.

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