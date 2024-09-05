В РФ арестовали режиссера фильма об Александре Литвиненко

Режиссера Андрея Некрасова задержали в России в августе во время съемок, как он говорит сам, его нового фильма. У выходца из РФ есть только гражданство Германии.

Режиссер и писатель Андрей Некрасов был задержан в Смоленской области 24 августа. Об этом сообщил сам Некрасов, с которым DW удалось связаться по телефону. Сейчас он находится в центре содержания иностранных граждан. У 66-летнего выходца из РФ Некрасова есть только немецкое гражданство. С ним уже связался представитель посольства Германии в РФ. Этот факт подтвердили DW в МИДе ФРГ.

По словам Некрасова, он снимал фильм в Смоленской области (режиссер не уточнил подробности о фильме и где именно был задержан). Отснятые кадры должны были стать частью исследовательского проекта о России, пояснил он. Некрасов рассказал, что был задержан сотрудниками ФСБ в штатском, которые утверждали, что он вел съемку рядом со зданием ФСБ.

Режиссер говорит о непропорционально жестком наказании

Затем режиссера представили суду, который, по словам Некрасова, признал его виновным в нарушении административной статьи о "незаконной профессиональной деятельности". Его приговорили к аресту в центре для содержания иностранцев на срок до 90 суток, не приняв во внимание, что режиссер, как он утверждает, не знал о нахождении рядом с местом съемки здания ФСБ и не планировал его снимать.

Александр Литвиненко (справа) выступал с разоблачениями действий российских властей (ноябрь 1998 года) Фото: Sergei Kaptilkin/dpa/picture alliance

Андрея Некрасова могли привлечь по статье 18.10 КоАП за незаконное осуществление трудовой деятельности в России, предположил юрист, сотрудничающий с проектом "Первый отдел" (Он просил не называть его имя. - Ред.). Максимальное наказание за это - штраф и принудительное выдворение за пределы страны. В таком случае суд вправе определить арест до 90 суток - за это время приставы должны приобрести билеты на транспорт и осуществить выдворение правонарушителя с запретом на въезд в РФ в течение пяти лет, уточнил юрист.

Некрасов опасается, что срок содержания под стражей могут продлить. "Судья вынес непропорциональное решение, которому удивились даже некоторые представители власти. Говорили, что худшее в таких случаях - это "добровольное выдворение", - рассказал Некрасов. Юрист, с которым поговорила DW, ссылается на ту же статью КоАП, согласно которой арест действительно могут продлить еще на 90 дней, если постановление невозможно исполнить, например, в случае отсутствия прямых или транзитных рейсов.

Адвокат - о риске "административных каруселей"

По закону Некрасов может обратиться с ходатайством на имя приставов, попросив незамедлительно исполнить постановление о выдворении. Для этого нужно приложить купленные билеты на самолет. Приобрести их может, например, адвокат режиссера, пояснил DW юрист "Первого отдела". В случае удовлетворения ходатайства конвой должен сопроводить "правонарушителя" и проследить за его выездом.

"Правда, смущает в этом деле участие спецслужб и довольно строгое наказание, но мы не знаем всех деталей", - добавил юрист "Первого отдела". В последние годы правоохранительная система в России нередко использует так называемые "административные карусели", когда лицу назначают административный арест, а по выходу из ИВС задерживают вновь за якобы совершенное "мелкое хулиганство", продолжил правовед: "За это время следствие готовит уголовное дело".

Некрасов больше не выходит на связь

Условия содержания в миграционном центре, по словам Некрасова, практически не отличаются от тюремных: жесткая койка, на окнах стоят решетки, в камеру практически не попадает солнечный свет, а прогулок нет из-за ремонта на территории. Он отметил, что сотрудники миграционного центра проявляют человечность и "помогают как могут".

Некрасов снял в том числе и фильм о смерти аудитора Сергея Магнитского в СИЗО в Москве Фото: AP

Также режиссер пожаловался на плохую вентиляцию и проблемы с дыханием. На остальные вопросы DW режиссер не ответил - он успел только сообщить, что его телефон изымают. К моменту публикации статьи связаться с Некрасовым еще раз не удалось.

Ассистент Тарковского, автор фильмов о Литвиненко и Магнитском

Андрей Некрасов родился в 1958 году в Санкт-Петербурге. В 1970-х женился на немке и эмигрировал в Германию, был ассистентом режиссера Андрея Тарковского на съемках фильма "Жертвоприношение". В Европе и России снял несколько художественных и документальных фильмов, в том числе "Бунт. Дело Литвиненко" об отравлении бывшего сотрудника ФСБ в Лондоне, обвинявшего спецслужбы РФ в организации взрывов жилых домов в России в 1999 году и в других терактах.

В 2016 году Некрасов снял документальный фильм о смерти в российском СИЗО Сергея Магнитского, вызвавший возмущение Уильяма Браудера, бывшего босса Магнитского, и семьи погибшего. Также Некрасов снимал картины о войне в Чечне и российско-грузинской войне. Он лауреат международных кинематографических и литературных премий.