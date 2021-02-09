Reuters: Штабам Навального с начала года перевели 300 тыс долларов в биткоинах

Команде Алексея Навального с начала 2021 года перечислили в виде пожертвований 6,242 биткоина, что в пересчете по нынешнему курсу составляет примерно 300 тысяч долларов. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, координатор сети региональных штабов Навального Леонид Волков, который рассказал Reuters, что сумма пожертвований в криптовалюте удвоилась в январе по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно анализу, проведенному сайтом Blockchain.com, наиболее крупные разовые суммы были переведены после задержания Навального в Шереметьево 17 января и первых после этого протестов в его поддержку, которые прошли по всей России 23 января.

Штабы Навального начали принимать пожертвования в биткоинах начиная с 2016 года, в частности для того, чтобы страховаться на случай пресечения российскими спецслужбами других источников финансирования.

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