Reuters посчитал убытки западных компаний от ухода из России

Западные компании, ушедшие из России в связи с агрессией Москвы против Украины, с начала войны потерпели убытки на общую сумму в более 107 млрд долларов США.

Многие западные компании, ушедшие из России в связи с агрессией Москвы против Украины, с начала войны потерпели убытки на общую сумму в более 107 млрд долларов США (около 99 млрд евро). Об этом в четверг, 28 марта, сообщило агентство Reuters, проанализировавшее финансовую отчетность затронутых фирм. Агентство отмечает, что, по сравнению с предыдущим анализом, проведенным в августе, финансовые потери возросли почти на треть (плюс 30 миллиардов долларов). В основном эти убытки связаны со списаниями и упущенными доходами.

По мнению аналитика лондонской консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Иэна Месси, этот негативный тренд продолжится. "Компании, которые стремятся уйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками", - указывает он.

Российский рынок покинули около тысячи компаний

Как свидетельствуют данные Йельской школы менеджмента, российский рынок покинули около тысячи компаний. В случае, если им удавалось найти покупателя на свой российский бизнес, власти требовали продавать его со скидкой не менее 50 процентов. В некоторых случаях передача бизнеса осуществлялась и вовсе за символическую сумму.

В 2024 году было объявлено о продаже активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International и Yandex NV, на общую сумму почти 10 млрд долларов, но со скидками до 90%. В марте компания Danone заявила, что получила одобрение регулирующих органов на продажу своих российских активов, однако при этом французский концерн понес убытки на 1,3 млрд долларов (около 1,2 млрд евро).

Западный бизнес в России не защищен

В свою очередь, с началом войны на Западе заморозили российские валютные и золотые запасы на сумму порядка 300 млрд долларов (около 277,5 млрд евро). Германия национализировала "дочку" "Газпрома" Gazprom Germania, а также лишила компанию "Роснефть" контроля над ее активами в стране, в том числе, над акциями НПЗ в городе Шведте, взяв их под внешнее управление Россия грозит ответными мерами.

"Пока Кремль ведет войну никакие западные активы в России не могут считаться надежными или защищенными", - считает Иэн Месси. Так, российские власти передали во временное управление Росимуществу активы ушедших из России концернов Fortum, Carlsberg, OMW, Uniper.

Вместе с тем, указывают в Йельской школе менеджмента, в России продолжают работать еще сотни западных компаний, среди которых Nestle, PepsiCo, Mondelez, Unilever.

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