Десантис подал документы на участие в выборах президента США

По данным опросов, около трети избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз.

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого называют главным соперником Дональда Трампа среди представителей Республиканской партии, подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, сообщает агентство Associated Press в среду, 24 мая.

По данным AP, официально о своем включении в гонку 44-летний Десантис объявит в прямом эфире с бизнесменом Илоном Маском на платформе Twitter Spaces.

Десантис - главный соперник Трампа на праймериз республиканцев

Американские СМИ называют губернатора Флориды основным соперником экс-президента Дональда Трампа среди республиканцев. По данным апрельского опроса телекомпании NBC , 31 процент избирателей от Республиканской партии поддержали бы на праймериз кандидатуру Десантиса, 46 процентов выступили за выдвижение Трампа. Опрос USA Today показал, что большинство избирателей-республиканцев предпочитают Трампу Десантиса. Похожие результаты дал декабрьский опрос издания The Wall Street Journal : 52 и 38 процентов у Десантиса и Трампа соответственно.

Как отмечает AP, у Десантиса много общего с Трампом, в том числе популистская политика, риторика и даже некоторые манеры. С 2015 по 2018 год Десантис был членом палаты представителей, после занял пост губернатора Флориды, заручившись, как пишет AP, поддержкой Трампа. В 2022 году он переизбрался на второй срок с отрывом от соперника почти в 20 процентов.

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