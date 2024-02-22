Решение об экстрадиции Ассанжа в США суд примет позже

Рассмотрение апелляции основателя WikiLeaks на решение британских властей о его экстрадиции в США, завершилось. О вердикте станет известно не раньше марта, считает АР. Сам Джулиан Ассанж в суде отсутствовал.

Высокий суд Лондона в среду, 21 февраля, завершил слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ожидается, что окончательный вердикт о том, исчерпал ли Ассанж все правовые средства, чтобы избежать экстрадиции в США, объявят позже. Как отмечает агентство Associated Press, маловероятно, что о вердикте станет известно раньше марта. В случае его экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюремного заключения в этой стране.

Сам подсудимый отсутствовал в суде второй день подряд. Накануне его адвокат Эдвард Фицджеральд заявил, что его клиент не здоров и поэтому не сможет принять участие на судебном заседании даже по видеосвязи.

Эксперты отмечают, если позже судьи откажут основателю WikiLeaks в просьбе оспорить распоряжение суда, это может привести к исполнению решения об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Но в этом случае команда юристов будет иметь возможность обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.

За что судят Ассанжа

52-летний Джулиан Ассанж обвиняется американскими властями в сговоре с целью взлома сетей правительственных компьютеров и за публикацию в 2010 году имен источников секретной информации, имеющей отношение к обороне. В частности, его обвиняют в краже и публикации секретных материалов о военных операциях США в Ираке и Афганистане.

Американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие такой информации и добивается экстрадиции Ассанжа в США. По словам представителя обвинения Клэр Доббин, основателя WikiLeaks судят не за его политическую позицию, а за поступок, который подверг опасности жизни многих людей. Ранее защита Ассанжа заявляла, что его преследование - политически мотивировано. Для его сторонников, напротив, он - герой, разоблачивший злоупотребление властью и неправомерные действия США в войнах в Афганистане и Ираке.

Высокий суд Лондона в декабре 2021 года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. В марте 2022 года Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию Ассанжа на это решение лондонского суда, а в апреле 2022 года Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

ФРГ против экстрадиции Ассанжа

Правительство Германии косвенно высказалось против экстрадиции основателя WikiLeaks. "Мы видим расхождения между нашим пониманием закона и правовым пониманием Соединенных Штатов Америки", - передает 21 февраля агентство Reuters слова представительницы МИД ФРГ в Берлине, которая рассуждает о компромиссе между правом на свободу печати и публикацией секретных материалов. Преступления, в которых Ассанж обвиняется в США, не подлежат наказанию в Германии, пояснила она.

В США Ассанжа намерены судить по закону, который приняли более ста лет назад для того, чтобы во время Первой мировой войны можно было привлекать к ответственности предателей и шпионов. Еще ни разу этот закон не применялся для суда над журналистами.

На сегодня Джулиан Ассанж провел в британской тюрьме строгого режима 1776 дней. До того он семь лет находился в фактической изоляции в предоставившем ему убежище посольстве Эквадора в Лондоне.

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