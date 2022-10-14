Родственники Ассанжа просят помощи у правительства Германии

Отец и супруга основателя портала WikiLeaks призвали власти Германии содействовать его освобождению. На кинофестивале в Берлине был показан фильм о тюремном заключении Ассанжа.

Родственники основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа попросили правительство ФРГ содействовать его освобождению. "Мы ожидаем и просим, чтобы германское правительство, в первую очередь министр иностранных дел, у которой есть контакты с США и Великобританией, а также канцлер, посодействовали и довели дело Джулиана до завершения, чтобы он мог попасть домой к своим детям", - сказал отец Ассанжа Джон Шиптон в четверг, 13 октября, в Берлине. Он отметил, что ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выражала поддержку в этом вопросе.

Отец и жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж посетили кинофестиваль Human Rights Film Festival в Берлине. На открытии был показан документальный фильм "Ithaka" об их совместной борьбе.

Стелла Ассанж призвала правительство Германии "поддерживать освобождение Джулиана всеми мыслимыми способами". Одним из таких способов стало бы присуждение создателю WikiLeaks премии имени Андрея Сахарова. "Это было бы очень важно на следующей неделе", - отметила она в беседе с агентством dpa (Ассанж стал одним из трех финалистов среди кандидатов на премию Сахарова, присуждаемую Европарламентом. Победителя должны объявить 19 октября. - Ред.). Стелла Ассанж также призвала обсудить дело ее супруга с администрацией США.

Ассанжа могут приговорить в США к 175 годам тюрьмы

В Соединенных Штатах создателя WikiLeaks обвиняют по 18 пунктам, в том числе в хищении секретной информации, шпионаже и сговоре с целью взлома компьютерных сетей. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

В течение семи лет - с 2012 по 2019 годы - Ассанж скрывался в предоставившем ему убежище посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Основатель WikiLeaks свою вину не признавал, заявив, что настоящая цель преследования шведскими властями - выдать его США. Как отмечает агентство dpa, Джулиан Ассанж и юрист Стелла Моррис, сблизившиеся во время пребывания журналиста в эквадорском посольстве, в марте этого года сочетались браком в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. У пары есть двое детей.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа. Впоследствии Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет его экстрадиции. В июне власти Великобритании распорядились выслать Джулиана Ассанжа в США.

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