  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Супруга основателя WikiLeaks Стелла Ассанж
Супруга основателя WikiLeaks Стелла АссанжФото: Jonathan Brady/empics/picture alliance
Права человекаЕвропа

Родственники Ассанжа просят помощи у правительства Германии

Анна Неверова
1 ч. назад

Отец и супруга основателя портала WikiLeaks призвали власти Германии содействовать его освобождению. На кинофестивале в Берлине был показан фильм о тюремном заключении Ассанжа.

https://www.dw.com/ru/rodstvenniki-dzuliana-assanza-prosat-pomosi-u-pravitelstva-frg/a-63436554

Родственники основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа попросили правительство ФРГ содействовать его освобождению. "Мы ожидаем и просим, чтобы германское правительство, в первую очередь министр иностранных дел, у которой есть контакты с США и Великобританией, а также канцлер, посодействовали и довели дело Джулиана до завершения, чтобы он мог попасть домой к своим детям", - сказал отец Ассанжа Джон Шиптон в четверг, 13 октября, в Берлине. Он отметил, что ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выражала поддержку в этом вопросе.

Отец и жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж посетили кинофестиваль Human Rights Film Festival в Берлине. На открытии был показан документальный фильм "Ithaka" об их совместной борьбе.

Стелла Ассанж призвала правительство Германии "поддерживать освобождение Джулиана всеми мыслимыми способами". Одним из таких способов стало бы присуждение создателю WikiLeaks премии имени Андрея Сахарова. "Это было бы очень важно на следующей неделе", - отметила она в беседе с агентством dpa (Ассанж стал одним из трех финалистов среди кандидатов на премию Сахарова, присуждаемую Европарламентом. Победителя должны объявить 19 октября. - Ред.). Стелла Ассанж также призвала обсудить дело ее супруга с администрацией США.

Ассанжа могут приговорить в США к 175 годам тюрьмы

В Соединенных Штатах создателя WikiLeaks обвиняют по 18 пунктам, в том числе в хищении секретной информации, шпионаже и сговоре с целью взлома компьютерных сетей. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

В течение семи лет - с 2012 по 2019 годы - Ассанж скрывался в предоставившем ему убежище посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Основатель WikiLeaks свою вину не признавал, заявив, что настоящая цель преследования шведскими властями - выдать его США. Как отмечает агентство dpa, Джулиан Ассанж и юрист Стелла Моррис, сблизившиеся во время пребывания журналиста в эквадорском посольстве, в марте этого года сочетались браком в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. У пары есть двое детей.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа. Впоследствии Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет его экстрадиции. В июне власти Великобритании распорядились выслать Джулиана Ассанжа в США.

Смотрите также: 

Что грозит Ассанжу после экстрадиции в США

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Джулиан Ассанж и запрос США: бурное начало слушаний по экстрадиции (24.02.2020)

Джулиан Ассанж и запрос США: бурное начало слушаний по экстрадиции (24.02.2020)

В Лондоне начались судебные слушания по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Американцы обвиняют Ассанжа в шпионаже и незаконном разглашении секретных данных. Процесс может занять несколько лет.
Политика
24 февраля 2020 г.
02:39 мин.
external

Голливудский фильм о Джулиане Ассанже (25.10.2013)

Голливудский фильм о Джулиане Ассанже (25.10.2013)

Для одних создатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж - герой, для других – ловкий делец, открывший доступ к секретам США. Теперь о нем сняли художественный фильм.
Политика
25 октября 2013 г.
02:11 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский: РФ использует мобилизованных как пушечное мясо

Конфликты
3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валентин Стефанович

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Общество
0 мин. назад
Дозиметр в руках солдата

Закупили йод. Соседи Украины готовятся к ядерному удару?

Закупили йод. Соседи Украины готовятся к ядерному удару?

Конфликты
19 мин. назад
Один из выживших в катастрофе рейса FAU 571 в Андах - Роберто Канесса

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Культура
10 ч. назад
Украинский солдат у груды разбитой военной техники, оставшейся в Лимане после ухода оттуда российских войск

Украинские города и села после российской оккупации

Украинские города и села после российской оккупации

Конфликты
12 ч. назад
17 фото
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Конфликты
13 ч. назад
58:46 мин.
Карикатура - человек похожий на президента России Владимира Путина катит в гору большую букву "О", пытаясь догнать "убегающие" буквы "О" и "Н".

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Политика
14 ч. назад
На главную страницу