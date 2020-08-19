 ″Репортеры без границ″ приветствуют резолюцию бундестага по Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 05.11.2020

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Европа

"Репортеры без границ" приветствуют резолюцию бундестага по Беларуси

Резолюция бундестага ФРГ с призывом к правительству поддержать гражданское общество в Беларуси шлет сигнал независимым СМИ, считают правозащитники, отмечая задержания и пытки журналистов после выборов.

Участник акции протеста в Минске держит бело-красно-белый флаг

Правозащитная организация "Репортеры без границ" приветствует резолюцию бундестага Германии с призывом поддержать гражданское общество в Беларуси, независимые СМИ и пострадавших от репрессий граждан. Решение парламентариев является "существенным сигналом" для сотрудников независимых СМИ, заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr) в четверг, 5 ноября. "Германия присоединилась к Литве и Польше - странам, в которые многие белорусские журналисты выехали от насилия силовиков", - добавил он.

По оценке правозащитников, около 320 журналистов были задержаны в Беларуси со дня президентских выборов при освещении протестов. Примерно 60 сотрудников СМИ подверглись избиениям или пыткам, подчеркнули "Репортеры без границ".

Резолюция бундестага с призывом к правительству ФРГ была принята 4 ноября. Сред прочего, в документе сказано, что бундестаг не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси, решительно осуждает действия властей республики, направленные на подавление протестов, и требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии против оппозиции. Авторы документа потребовали ввести персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и его ближайшего окружения, а также лиц, ответственных за политические репрессии, насилие и фальсификацию выборов. Кроме этого, парламентарии призвали привлечь к разрешению политического кризиса и запуску переговорного процесса в Беларуси не только Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, но и Россию.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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  • Мусорные баки с надписями

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  • Надпись на стене: Ермошина лжет

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    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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Лукашенко угрожает физическими расправами протестующим

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