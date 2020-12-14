"Репортеры без границ": 387 журналистов находятся в заключении по всему миру

Минимум 387 журналистов и других работников средств массовой информации отбывают срок в тюрьмах по всему миру из-за своей работы. Такие данные по состоянию на конец 2020 года приводят сотрудники международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ежегодном обзоре, публикуемом в понедельник, 14 декабря.
Свыше половины (61 процент) находятся в пенитенциарных заведениях пяти стран: Китая (117), Саудовской Аравии (34), Египта (30), Вьетнама (28) и Сирии (27). Еще 54 журналиста, по имеющимся данным, похищены, причем четверо пропали без вести в этом году.
Десятки репортеров на время помещены в тюрьмы из-за освещения пандемии
Как отмечают составители обзора, с весны 2020 года десятки репортеров были временно помещены в тюрьмы из-за того, как они освещали ситуацию с коронавирусом и последствиями пандемии.
Кроме того, только в Беларуси было зафиксировано свыше 370 случаев преимущественно кратковременного заключения под стражу сотрудников СМИ - с 9 августа, когда ЦИК объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко, что привело к массовым протестам в стране.
"Слишком многие правительства прибегают к репрессиям"
"Очень большое число находящихся в заключении журналистов по всему миру заставляет обратить внимание на имеющиеся угрозы свободе прессы, - заявила пресс-секретарь правления RSF Катя Глогер (Katja Gloger). - Слишком многие правительства реагируют на протесты, недовольство или кризис, подобный пандемии COVID-19, прибегая к репрессиям против тех, кто является глашатаем плохих новостей. За каждым из этих дел - судьба человека, которому грозят уголовное преследование, длительное тюремное заключение, а зачастую и плохое обращение за то, что он не уступил перед цензурой и репрессиями".
Ранее "Репортеры без границ" призывали провести расследование действий полиции в отношении белорусских журналистов, занимавшихся "независимым освещением протестов" в стране. Будучи членом ОБСЕ, Беларусь обязалась гарантировать независимым и иностранным СМИ возможность работать беспрепятственно и не подвергая себя опасности, подчеркивают правозащитники.
Смотрите также:
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима
Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Китай, 176-е место: территория несвободы
По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Сирия, 177-е место: под пулями
С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Туркмения, 178-е место: мнимая независимость
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила
Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански
Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.
Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев