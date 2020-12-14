"Репортеры без границ": 387 журналистов находятся в заключении по всему миру

Минимум 387 журналистов и других работников средств массовой информации отбывают срок в тюрьмах по всему миру из-за своей работы. Такие данные по состоянию на конец 2020 года приводят сотрудники международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ежегодном обзоре, публикуемом в понедельник, 14 декабря.

Свыше половины (61 процент) находятся в пенитенциарных заведениях пяти стран: Китая (117), Саудовской Аравии (34), Египта (30), Вьетнама (28) и Сирии (27). Еще 54 журналиста, по имеющимся данным, похищены, причем четверо пропали без вести в этом году.

Десятки репортеров на время помещены в тюрьмы из-за освещения пандемии

Как отмечают составители обзора, с весны 2020 года десятки репортеров были временно помещены в тюрьмы из-за того, как они освещали ситуацию с коронавирусом и последствиями пандемии.

Кроме того, только в Беларуси было зафиксировано свыше 370 случаев преимущественно кратковременного заключения под стражу сотрудников СМИ - с 9 августа, когда ЦИК объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко, что привело к массовым протестам в стране.

"Слишком многие правительства прибегают к репрессиям"

"Очень большое число находящихся в заключении журналистов по всему миру заставляет обратить внимание на имеющиеся угрозы свободе прессы, - заявила пресс-секретарь правления RSF Катя Глогер (Katja Gloger). - Слишком многие правительства реагируют на протесты, недовольство или кризис, подобный пандемии COVID-19, прибегая к репрессиям против тех, кто является глашатаем плохих новостей. За каждым из этих дел - судьба человека, которому грозят уголовное преследование, длительное тюремное заключение, а зачастую и плохое обращение за то, что он не уступил перед цензурой и репрессиями".

Ранее "Репортеры без границ" призывали провести расследование действий полиции в отношении белорусских журналистов, занимавшихся "независимым освещением протестов" в стране. Будучи членом ОБСЕ, Беларусь обязалась гарантировать независимым и иностранным СМИ возможность работать беспрепятственно и не подвергая себя опасности, подчеркивают правозащитники.

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