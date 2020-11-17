Журналистке Елене Милашиной вручили премию "Репортеров без границ"

Обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину наградили премией Press Freedom Awards, присуждаемой международной правозащитной организацией "Репортеры без границ" (RSF). Российская журналистка получила награду в категории "За мужество", сообщила организация во вторник, 8 декабря. Церемония награждения состоялась в столице Тайваня Тайбэе, она транслировалась в прямом эфире в Facebook на китайском языке и в YouTube - на английском.

RSF обосновала свое решение тем, что, специализируясь в своих репортажах на темах из Чечни, Елена Милашина нередко становилась объектом нападений и угроз, а в апреле "Новой газете" пришлось удалить ее статью о ситуации с COVID-19 в Чечне по требованию Генпрокуратуры. "Несмотря на это, Милашина продолжает писать бескомпромиссные статьи о самых непростых темах автономной республики", - указала организация.

В других категориях лауреатами стали журналисты и СМИ из Афганистана, Египта и Гонконга. "Премиями за свободу слова награждены деятели СМИ, которые своим мужеством, независимостью или воздействием своих расследований особенным образом вопрошают идеалы журналистики, за которые мы выступаем", - заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. Он подчеркнул, что премия является не только личной наградой: "Она задумана как демонстрация поддержки журналистам, которые слишком часто оказываются под стражей, страдают от уголовных преследований и угроз, потому что воплощают эти ценности".

Угрозы Милашиной со стороны Кадырова

В 2020 году Елена Милашина стала лауреатом премии Deutsche Welle "За свободу слова". Журналистка награждена за критические репортажи о том, как Чечня справляется с пандемией коронавируса. Из-за этих публикаций Милашина стала также объектом пристального внимания со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, недовольство Кадырова вызвала статья "Смерть от коронавируса - меньшее зло", вышедшая в "Новой газете" 12 апреля. В ней журналистка написала о нехватке средств защиты для врачей, массовых задержаниях за нарушение режима самоизоляции и опасениях жителей региона, избегающих обращаться к врачам с симптомами COVID-19. После выхода материала Кадыров в своем Telegram-канале обратился за помощью к ФСБ, которую назвал "могучей цитаделью" российского суверенитета.

В опубликованном в интернете видео совещания Кадырова с подчиненными глава Чечни заявляет следующее: "Если вы (ФСБ. - Ред.) хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!" Журналисты и правозащитники расценили эти слова как прямую угрозу убийства.

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