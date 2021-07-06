Рекорды, сюрпризы и пандемия: чем запомнится футбольный Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу завершается в воскресенье, 11 июля. В финальном матче на лондонском стадионе "Уэмбли" титул победителя Евро-2020 разыграют между собой сборные Италии и Англии. Какой след в истории и памяти болельщиков оставит этот турнир, - в обзоре самых важных моментов Евро.
Прорыв Дании, Украины и других сборных
Этот чемпионат Европы (ЧЕ) был богат на неожиданно сильные выступления команд, которые обычно не причисляют к фаворитам. Украина, Швейцария и Чехия дошли до 1/4 финала, приятно удивив своих болельщиков. Швейцария в плей-офф даже обошла действующих чемпионов мира, французов, и только в серии пенальти уступила Испании.
Футболисты сборной Украины после поражения в 1/4 финала Евро-2020
А для сборной Украины выход в четвертьфинал стал лучшим достижением в истории ее выступлений на Евро после распада СССР.
Пожалуй, главной сенсацией первенства стала сборная Дании, которой совсем чуть-чуть не хватило до выхода в финал: Англия забила решающий гол лишь в экстра-тайме. А ведь датчане уступили в первых двух матчах группового этапа, еще и потеряв в них своего лидера Кристиана Эриксена, которого врачи вернули к жизни после остановки сердца. И только победа над Россией позволила Дании выйти в плей-офф.
Рекорды Криштиану Роналду и неожиданный бомбардир
Футбол, конечно же, красят голы. Недостатка в них на этом турнире не было. В среднем участники Евро забивали без малого три мяча в матче (если точнее - 2,8). Из 50 игр всего одна закончилась нулевой ничьей - это был групповой матч Англии и Шотландии.
По ходу чемпионата Европы звездный португальский нападающий Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную. Пять мячей на Евро-2020 позволили ему довести свой лицевой счет до 109 голов. И накануне финала именно он - главный претендент на победу в гонке бомбардиров. К слову, Роналду стал и единственным футболистом, который сыграл за карьеру сразу на пяти чемпионатах Европы - в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах.
Еще одна голевая аномалия этого Евро - невероятное количество автоголов. Сразу 11 раз на этом турнире футболисты забивали в свои ворота: от турецкого защитника Демирала в матче-открытии до датского капитана Кьера в полуфинале. При этом за всю предыдущую историю чемпионатов Европы было зафиксировано всего девять автоголов.
Финалисты-антиподы: "неитальянская" Италия и "сухая" Англия
Сборная Италии празднует выход в финал Евро-2020
В финале Евро-2020 встречаются две топ-сборные с разной философией игры. Сборная Италии - кстати, единственная команда, полностью вакцинированная от коронавируса - предстала на этом турнире в необычной роли, ее даже называют самой "неитальянской" сборной за всю историю. Традиционно итальянцы славятся крепкой обороной и игрой на удержание минимального преимущества. Но на этом чемпионате команда Роберто Манчини много владеет мячом, атакует и забивает: 12 голов за 6 матчей.
В то же время Англия, в составе которой собрались высококлассные атакующие футболисты, делает ставку на плотную оборону. Только в полуфинале соперники англичан смогли распечатать ворота подопечных Гарета Саутгейта. До этого пять матчей подряд эта команда совсем не пропускала. И эта тактика принесла успех - Англия впервые в своей истории прошла в финал чемпионата Европы.
Хороший турнир для судей омрачил скандал из-за пенальти
Вплоть до предпоследнего матча Евро-2020 это был практически идеальный турнир в плане судейства. Во многом это заслуга технологии видеоассистента арбитра (VAR). Но даже она не помогла избежать горячих споров после матча Англия - Дания. Нидерландец Данни Маккели назначил пенальти в ворота датчан за падение форварда Рахима Стерлинга. Именно этот момент в итоге позволил англичанам забить победный мяч и выйти в финал. Но многим экспертам показалось, что решение судьи было ошибочным.
Спорный эпизод матча Англия - Дания: падение Стерлинга в штрафной
"Лично я думаю, что решение неверное. Контакт (между игроками. - Ред.) виден, но Стерлинг пошел в борьбу с намерением заработать пенальти, имитировать его, как принято говорить", - заявил в эфире телеканала ZDF экс-арбитр Мануэль Грэфе (Manuel Gräfe). Аналогично высказался и другой бывший судья, Лутц Вагнер (Lutz Wagner), в эфире ARD: "Было бы лучше, если бы он не назначил пенальти. Это не вписывается в трактовку правил на турнире и противоречит тому, как Данни Маккели интерпретировал единоборства вплоть до этого момента".
Футбол и коронавирус: рост числа заражений на фоне ЧЕ
Омрачила этот Евро и пандемия. Проведение матчей при болельщиках, как того хотели в УЕФА, ожидаемо привело к росту числа новых случаев заражения коронавирусом. К такому выводу пришли эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по результатам наблюдений в первые три недели Евро-2020. За этот период в семи странах Европы зафиксировано более 2500 случаев инфицирования коронавирусом, которые могут быть связаны с ЧЕ.
К похожим выводам пришел и Имперский колледж Лондона. Согласно его исследованию, во время чемпионата Европы вероятность выявления инфекции у мужчин в Великобритании оказалась на 30% выше, чем у женщин. Авторы исследования связывают это с коллективным просмотром футбола, распространенным в мужской среде. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также назвала проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге одной из причин роста заболеваемости в городе.
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Автор: Максим Нелюбин