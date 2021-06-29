Сборная Украины в плей-офф Евро-2020: в стране всплеск патриотизма и радости

В Украине с вечера 29 июня царит праздничное настроение: на Евро-2020 сборная страны по футболу обыграла команду Швеции и обеспечила себе выход в четвертьфинал европейского чемпионата. Радость охватила едва ли не всех - от рядовых болельщиков до представителей высших эшелонов власти. СМИ и соцсети пестрят восторженными сообщениями и комментариями, украинцы ликуют по поводу выхода их сборной впервые в истории независимой Украины в плей-офф европейского первенства.

Первая реакция - восторг и эйфория

Во вторник вечером тысячи болельщиков собрались на Спортивной площади Киева, чтобы наблюдать за матчем Украина-Швеция. Матч транслировался в прямом эфире на огромном экране, который, как заверили организаторы, является крупнейшим в Европе. Опрошенные DW болельщики были не только из Украины, но и из Беларуси и Израиля. Одетые в футболки с украинской символикой, они держали в руках украинские национальные флаги. Свое присутствие в городской фан-зоне объясняли тем, что хотят вместе с другими испытать эмоции, которые невозможно почувствовать, сидя дома перед телевизором.

В течение всей игры болельщики то и дело скандировали "У-кра-и-на!" и "Героям слава!" Бурные реакции в ходе матча выплеснулись на улицы столицы Украины после его завершения. По киевским магистралям до глубокой ночи, сигналя, ездили машины, мотоциклы, велосипеды и самокаты, над которыми развевались украинские флаги.

Ставки, пиво и радости чиновников

Утром следующего дня украинские соцсети пестрели поздравлениями с победой и по-доброму ироничными снимками футболистов сборной. Восторгам не было конца.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook: "Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов (...), которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи!"

Артем Довбик забил победный гол в матче Украина - Швеция

На заседание кабинета министров Украины 30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль и министры пришли в футболках сборной Украины. Очередное пленарное заседание Верховной рады началось с приветствия спикера парламента Дмитрия Разумкова футбольной сборной, которое депутаты встретили стоя, бурными аплодисментами и выкриками "Слава Украине!" - "Героям Слава!"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что он выиграл 300 долларов, угадав результат матча Украина-Швеция и купил на эти деньги пива всем присутствующим в пабе, где он наблюдал за матчем.

Историческая победа

Капитан украинской сборной Александр Зинченко, который сейчас играет за британский клуб "Манчестер Сити", заявил, что победа была одержана "за счет характера и желания". "Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось после первых трех матчей. Сегодня мы смотрели друг другу в глаза и выходили на игру, как на войну. Понимали, что нужно получить результат, этот исторический результат. И мы это сделали", - сказал Зинченко.

Андрей Шевченко после игры

"Я очень хотел достичь этого результата, - заявил в свою очередь тренер сборной Андрей Шевченко. - Благодарю свою команду за те силы, которые они потратили. За тот героизм, который они продемонстрировали (...) Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины". Что касается самой игры, то Шевченко признал, что его команда не всегда была на высоте. "Пытались контролировать игру, это не всегда получалось, но я считаю, что команда полностью выполнила мою установку", - отметил Шевченко.

Выход Украины в плей-офф Евро-2020 можно приравнять к выходу в четвертьфинал Кубка мира 2006 года, считает футбольный обозреватель и комментатор Николай Несенюк. В беседе с DW он напомнил, что благодаря тогдашней победе, тренера сборной того времени Олега Блохина провозгласили самым великим тренером современности. "За время независимости Украины мы в Европе еще никогда не поднимались так высоко. Хотелось бы, чтобы этот результат у нас восприняли не как огромное достижение, а как очередную ступеньку на пути к еще большим успехам", - отметил Несенюк.

Тренер Андрей Шевченко заверил, что прекрасно понимает сложность задачи в предстоящей игре со сборной Англии в Риме. "Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", - заявил тренер украинской сборной.

Смотрите также: