Сборная Украины после победы над Швецией вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины выиграла у сборной Швеции в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу, который прошел во вторник, 29 июня, в шотландском Глазго. Счет в матче открыл защитник украинцев Александр Зинченко на 27-й минуте. Однако в конце первого тайма шведы сравняли счет: гол забил полузащитник Эмиль Форсберг, играющий за немецкий клуб РБ Лейпциг. До конца основного игрового времени продержалась ничья, а в самом конце добавленного, на 121-й минуте, Украину вывел вперед нападающий Артем Добвик.
Это первый для украинцев выход в четвертьфинал футбольного первенства Европы. Они сыграют в Риме со сборной Англии 3 июля.
Ранее сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Ей удалось сделать это с третьего места в группе благодаря лучшей разнице мячей, чем у двух других команд, также оказавшимися третьими в своих квартетах с тремя очками.
Германия покинула турнир
Ранее в тот же день Германия уступила Англии со счетом 0:2 и покинула турнир. Первый тайм завершился вничью 0:0. На 75-й минуте гол в ворота бундестим забил атакующий полузащитник Рахим Стерлинг. На 86-й минуте в воротах немцев оказался мяч, забитый нападающим Гарри Кейном.
Для бундестим это последний турнир под руководством тренера Йоахима Лева (Joachim Löw), с которым немцы выиграли чемпионат мира в 2014 году. После ЧЕ-2020 его сменит экс-наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик (Hans-Dieter Flick).
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