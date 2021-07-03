Эксперты сообщают о росте заражений коронавирусом в связи с Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу способствует росту числа заражений коронавирусом на континенте. К такому выводу пришли эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по результатам наблюдений в первые три недели Евро-2020.

За этот период в семи странах Европы зафиксировано более 2500 случаев инфицирования коронавирусом, которые могут быть связаны с ЧЕ, утверждают эксперты европейского ведомства по вопросам здравоохранения. Такое развитие событий не стало неожиданностью, говорит Вики Лефевр, глава департамента общественного здравоохранения в ECDC, поскольку крупные мероприятия с большим числом посетителей по-прежнему связаны с риском распространения инфекции.

Самые массовые случаи заражения SARS-CoV-2, которые связывают с ЧЕ, зарегистрированы в Шотландии – 1991. Сборная Шотландии сыграла два матча группового турнира на стадионах в Лондоне и Глазго. Вики Лефевр отметила, что дельта-вариант еще не начал распространяться, когда составлялись планы проведения матчей Евро-2020 с участием десятков тысяч зрителей на стадионах. В настоящее время в Великобритании большинство новых случаев заражения приходится на высоко заразный дельта-вариант.

ECDC: Решение о проведении Евро-2020 было политическим

В Финляндии в связи с футбольным чемпионатом Европы выявлено 436 случаев заражения коронавирусом - большинство из них после того, как финские фанаты посетили матч с участием своей сборной, прошедший в Санкт-Петербурге.Небольшое число заражений выявлено в Дании, Франции, Швеции, Хорватии и Нидерландах.

Эксперты не могут точно определить, где именно заразились футбольные фанаты. По их мнению, это могло произойти как на стадионах, так и в фан-зонах, во время поездки к месту проведения матча, или же во время приватных встреч до или после матчей. Поездки фанатов на матчи в страны с менее благоприятной эпидемиологической обстановкой могут способствовать распространению вируса после возвращения их домой, предостерегает ECDC. В конечном итоге решение о проведении ЧЕ было "политическим", обусловленным тем, "на какой риск были готовы пойти" власти стран, принявших у себя матчи турнира, подчеркивает Вики Лефевр.

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