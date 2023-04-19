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Флавипорус лимонно-желтый (Flaviporus citrinellus)
Флавипорус лимонно-желтый, он же - антродиелла лимонно-желтая в ШварцвальдеФото: Flavius Popa/Nationalpark Schwarzwald/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаГермания

Редкий гриб быстро распространяется в Шварцвальде

Максим Нелюбин
54 мин. назад

В Германии в национальном парке Шварцвальд быстрыми темпами распространяется редкий гриб - флавипорус лимонно-желтый.

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В национальном парке Шварцвальд, основанном в одноименном регионе земли Баден-Вюртемберг в 2014 году, в последнее время очень быстро распространяется редкий древесный гриб - флавипорус лимонно-желтый (нем. Zitronengelbe Tramete, лат. Flaviporus citrinellus). Это свидетельствует об успехах в деле охраны природы, но одновременно вызывает озабоченность из-за высоких темпов и возможных последствий для соседних районов, граничащих с заповедной зоной.

Шварцвальд
Утренний туман в ШварцвальдеФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Флавипорус лимонно-желтый

Как сообщает информационное агентство dpa, флавипорус лимонно-желтый встречается в нетронутых хвойных или смешанных массивах - в основном, старых еловых или пихтовых лесах, в которых не ведется какая-либо хозяйственная деятельность. Гриб селится на поваленных или сухостойных стволах на древесине, уже разрушаемой другим грибом - трутовиком окаймленным (нем. Rotrandiger Baumschwamm, лат. Fomitopsis pinicola), или на отмершем плодовом теле самого этого гриба, достаточно широко распространенного.

Трутовик окаймленный (Fomitopsis pinicola)
Трутовик окаймленныйФото: Jürgen Vogt/Zoonar/picture alliance

В Германии флавипорус лимонно-желтый ранее регулярно обнаруживали только в нескольких местах в Баварии. В Шварцвальде он был впервые найден уже через год после создания здесь национального парка, но лишь отдельные экземпляры в ядре заповедника - здешних местах, уже около сотни лет находившихся под охраной. Сейчас гриб начал быстро распространятся по всей территории парка. 

Сколько грибов растет в Шварцвальде

Мониторинг состояния природы в Шварцвальде осуществляется при помощи жителей региона, участвующих в специальной научной программе. Собирать грибы в национальном парке запрещено, но искать - можно. Результаты своих наблюдений добровольные помощники сообщают ученым. В рамках этого проекта до сих пор здесь было найдено и документировано более 720 разных видов грибов, многие из которых находятся под особой охраной.

Шварцвальд
Хвойный лес в ШварцвальдеФото: Tarabalu/picture alliance/Zoonar

Флавипорус лимонно-желтый встречается в разных регионах Европы, предпочитает холодный и влажный климат. Находится под угрозой исчезновения из-за глобального потепления и сокращения площади старых хвойных лесов, не используемых для заготовки древесины.

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