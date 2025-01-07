Разрыв кабеля Estlink 2: в Финском заливе нашли якорь

В ходе совместной операции Финляндии и Швеции со дна Балтийского моря поднят якорь, который, предположительно, разорвал в декабре 2024 года подводные электрокабели, в том числе Estlink 2.

Полиция Финляндии подняла со дна Финского залива якорь, который, предположительно, разорвал подводные электрокабели, в том числе Estlink 2, в конце 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 7 января, на сайте финской полиции .

Стражи порядка предполагают, что якорь принадлежал судну Eagle S, ранее арестованному по подозрению в повреждении кабеля. Поднять якорь со дна правоохранителям помогли финские вооруженные силы, а также ВМС Швеции. Кран для поднятия находился на борту шведского спасательного корабля Belos.

"Место, где найден якорь, находится на маршруте Eagle S, на уровне полуострова Порккала. Якорь лежал на западной оконечности следа от волочения, обнаруженного на морском дне, недалеко от точки, где этот след заканчивается", - сказал финский следователь Ристо Лохи.

Как отмечает агентство Reuters, на фотографиях судна Eagle S, сделанных после задержания, отчетливо видно, что оно потеряло якорь левого борта и удерживается на месте лишь якорем правого борта.

Разрыв кабелей танкером Eagle S

Пролегающие в Финском заливе три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией были повреждены 26 декабря 2024 года. Были оборваны два кабеля связи концерна Elisa Eesti AS и поврежден кабель связи CITIC Telecom.

Кроме того, днем ранее стало известно о повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. В полиции подозревают, что все они были повреждены нефтяным танкером Eagle S. Судно ходит под флагом Островов Кука, но финские таможенники и представители Евросоюза называют его частью "теневого" российского флота танкеров, перевозящих нефть вопреки международным санкциям.

Финская полиция задержала Eagle S и ввела ограничения на передвижение восьми членов экипажа, которые отвечали за курс судна во время инцидента. Предполагается, что танкер протащил якорь по дну Балтийского моря, повредив кабели.

6 января стало известно, что два подводных кабеля компании Elisa Eesti AS между Финляндией и Эстонией уже отремонтированы. На ремонт электрокабеля Estlink 2 уйдет несколько месяцев.