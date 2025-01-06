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ПолитикаЭстония

Компания Elisa починила кабели между Финляндией и Эстонией

Виталий Кропман
6 января 2025 г.

По словам представителей компании Elisa Eesti AS, на сроки завершение работ повлияли погодные условия. Сообщается, что повреждения не сказались на телекоммуникационных услугах, предоставляемых в Эстонии и Финляндии.

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Подводные кабели
Повреждения не отразились на телекоммуникационных услугах, заверили в ElisaФото: Dreamstime/IMAGO

Два подводных кабеля компании Elisa Eesti AS, проходящих между Финляндией и Эстонией и поврежденных в конце 2024 года, были отремонтированы. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает финское информационное агентство yle. По словам представителей компании, на сроки завершения работ повлияли погодные условия. Как отмечают в Elisa, повреждения не сказались на телекоммуникационных услугах, предоставляемых в обеих странах.

Полиция задержала нефтяной танкер

Пролегающие в Финском заливе три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией были повреждены 26 декабря. По информации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), оборваны два кабеля связи, принадлежащие концерну Elisa, и поврежден один кабель связи, принадлежащий CITIC Telecom.

Кроме того, днем ранее стало известно о повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. В полиции подозревают, что все кабели были повреждены нефтяным танкером Eagle S. Судно ходит под флагом Островов Кука, но финские таможенники и представители Евросоюза называют его частью "теневого" российского флота танкеров, перевозящих нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за войны в Украине.

Полиция задержала Eagle S и ввела ограничения на передвижение восьми членов экипажа, которые отвечали за курс судна во время инцидента. Предполагается, что танкер протащил якорь по морскому дну, повредив кабели.

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