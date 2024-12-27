Повреждение подводных кабелей на Балтике: диверсии РФ и КНР?

В Балтийском море поврежден подводный электрокабель между Эстонией и Финляндией. Под подозрением - "теневой флот" РФ или судно из Китая. Хронология инцидентов на Балтике - у DW.

Разрыв кабеля Estlink 2, проходящего по дну Балтийского моря между Финляндией и Эстонией, произошел в четверг, 26 декабря 2024 года. В компании-операторе этого электрокабеля Fingrid не исключили версию о саботаже, но добавили, что причины происшествия еще предстоит выяснить. По данным финских СМИ, в районе пролегания кабеля было замечено два судна: Xin Xin Tiang 2, которое ходит под флагом Гонконга, а также еще одно, которое относят к так называемому "теневому флоту" России- нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, которое шло из Санкт-Петербурга в Египет. "Теневой флот" перевозит российскую нефть в обход санкций.

Пока в Финляндии идет расследование инцидента, генсек НАТО Марк Рютте уже объявил о планах альянса увеличить военное присутствие на Балтике, где проходит критическая подводная инфраструктура. Обеспокоенность НАТО связана с тем, что это далеко не первый случай с момента начала полномасштабной войны России против Украины, когда наносится урон подводным объектам в Балтийском море. DW собрала предыдущие подобные инциденты.

Ноябрь 2024 года: повреждение двух кабелей передачи данных в Балтийском море

В ночь с 17 на 18 ноября в Балтийском море были повреждены сразу два кабеля передачи данных - BCS East-West Interlink между Швецией и Литвой и C-Lion1 между Финляндией и Германией. Финляндия и Швеция опасались ответных действий России из-за своего вступления в НАТО и начали расследование инцидента вместе со следователями из Германии и Дании. Власти этих стран заявили, что речь предположительно идет о диверсиях. Об этом, в частности, говорил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius): "Следует исходить из того, что это был акт диверсии. Поэтому мы должны констатировать, не зная точно, от кого это исходит, что это - гибридное действие (акт гибридной атаки. - Ред.)".

Следователям так и не позволили ступить на борт корабля из Китая, который мог разорвать кабели Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP/Getty Images

Следователи подозревают китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое, как сообщается, совершало сомнительные маневры вблизи обоих мест инцидентов в указанное время. По данным СМИ, по пути из российского порта Усть-Луга через Балтийское море система определения местоположения AIS, необходимая для гражданских судов, была отключена, а якорь опущен на дно.

До последнего времени грузовое судно оставалось под охраной датских и немецких военных катеров, но 22 декабря власти Китая заявили, что владелец судна решил, что оно должно продолжить свой маршрут. В то же время европейским следователям так и не предоставили доступ на борт . "Судно уходит, хотя прокурор не получил возможность осмотреть его и допросить экипаж в рамках шведского уголовного расследования", - посетовала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в интервью Financial Times.

Октябрь 2023 года: повреждение газопровода Balticconnector и кабелей

Чуть более года назад китайское судно также подозревалось в повреждении инфраструктуры между Финляндией и Эстонией. Судно NewNew Polar Bear ходило под флагом Гонконга, который в последние годы все больше интегрируется в остальной Китай. Контейнеровоз следовал из российского Калининграда в Санкт-Петербург. В этом случае также причиной стал якорь - в том самом месте, где маршрут судна пересекался с газопроводом Balticconnector и двумя параллельными кабелями передачи данных. В ночь на 8 октября датчики на газопроводе, важном как для Балтийского региона, так и для Финляндии, показали утечку газа.

Поврежденный газопровод Balticconnector Фото: Finnish Border Guard/Handout via REUTERS

Позднее финская полиция обнаружила якорь и следы его волочения по дну Балтийского моря. Китайские власти признали повреждение Balticconnector своим кораблем и заявили о несчастном случае, вызванном штормом. В то же время центр "Досье" утверждает, что владелец китайского судна был тесно связан с Россией.

Окончательный отчет финских и эстонских следователей еще не готов. Трубопровод был вновь введен в эксплуатацию в апреле, затраты на ремонт составили около 35 миллионов евро.

Сентябрь 2022 года: взрывы на "Северных потоках"

Разрушение газопровода "Северный поток" между Россией и Германией - втройне особый случай: здесь были обнаружены следы взрывчатых веществ, а не чисто механические повреждения. Кроме того, один конец газопровода находится не в стране, которая является членом НАТО, а в России. И, в-третьих, следы тех, кто предположительно совершил атаку, ведут в Украину.

26 сентября 2022 года на трех из четырех труб были приведены в действие взрывные устройства. Трубы газопровода "Северный поток", который был введен в эксплуатацию в 2011 году, были разрушены в одном месте, а одна из труб газопровода "Северный поток - 2", который так и не был введен в эксплуатацию, - в двух местах. Четвертая труба обошлась без повреждений. Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых. "Предстоит еще многое сделать. Личности других участников, мотивы преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле над операцией являются предметом продолжающегося расследования", - сообщил генпрокурор Йенс Роммель (Jens Rommel) в конце ноября. В августе стало известно, что одного из подозреваемых Владимира Ж. планировалось задержать в Польше, но он успел скрыться и бежать в Украину.

Январь 2022 года: поврежден кабель спутниковых данных у Шпицбергена

7 января 2022 года вышел из строя один из двух мощных оптоволоконных кабелей, по которому с исследовательской станции на заполярном архипелаге Шпицберген передавались данные от спутниковых станций SvalSat, которые используют NASA и Европейское космическое агентство.

Журналисты норвежской телекомпании NRK заподозрили российский рыболовный траулер. Они проанализировали данные о передвижениях судна, которое совершило более 140 рейсов туда и обратно в указанном месте. А норвежская полиция нашла в районе аварии на дне следы оборудования рыболовного судна. В связи с российским вторжением в Украину, которое началось вскоре после инцидента, многие рассматривают его как возможный акт гибридной войны.