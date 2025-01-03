Суд в Финляндии не стал снимать арест с танкера Eagle S

Задержанное Финляндией судно подозревают в причастности к обрыву кабеля Esltink 2 в Балтийском море. Финские власти допрашивают экипаж и проверяют возможную связь танкера с "теневым" флотом России.

Окружной суд Хельсинки в пятницу, 3 января, отказался снять арест с нефтяного танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводного кабеля Esltink 2 в Балтийском море. Суд отклонил ходатайство юриста, представляющего фирму из Объединенных Арабских Эмиратов, которая является владельцем судна.

Танкер стоит на якоре к востоку от Хельсинки. Финские власти изучают его состояние, проверяют документацию и проводят испытания оборудования. Команду танкера допрашивают, а для восьми членов экипажа ограничена свобода передвижения. В Хельсинки подозревают возможную диверсию, а также выясняют, относится ли Eagle S к "теневому" флоту России, с помощью которого Москва обходит нефтяное эмбарго.

Об аресте ходатайствовал финский оператор электросетей Fingrid, накануне подавший заявление в окружной суд финской столицы. В компании рассчитывают, что дальнейшее расследование на месте повреждения кабеля предоставит больше информации об объеме ущерба и позволит детальнее спланировать график ремонта.

След от якоря на дне Балтийского моря

Разрыв кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией произошел 25 декабря 2024 года. Финская береговая охрана задержала танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило кабель своим якорем. Следователи обнаружили многокилометровый след от якоря на дне Балтийского моря.