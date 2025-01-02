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Оператор требует ареста корабля за разрыв подводного кабеля

Николай Линке
2 января 2025 г.

Финский оператор электросетей Fingrid подал иск в суд Хельсинки с требованием возместить ущерб от разрыва электрокабеля Estlink 2 в Балтийском море.

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Нефтетанкер Eagle S в Балтийском море.
Нефтетанкер Eagle S в Балтийском море.Фото: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Финский оператор электросетей Fingrid обратился в суд Хельсинки с ходатайством об аресте нефтяного танкера Eagle S, который подозревают в разрыве электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

"Сегодня Fingrid подала в окружной суд Хельсинки заявление об аресте дизельного судна Eagle S для обеспечения своего иска о возмещении ущерба, связанного с повреждением кабеля EstLink 2", - говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг, 2 января.

"Ожидается, что дальнейшее расследование на месте повреждения предоставит больше информации о масштабах ущерба и позволит более детально спланировать и составить график ремонта", - добавили в Fingrid.

Обрыв кабеля Estlink 2 в Балтийском море

25 декабря было прервано подключение к сети электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Финские власти задержали танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Сейчас он стоит на якоре к востоку от Хельсинки.

Власти Финляндии допрашивают экипаж и ведут расследование по подозрению в возможной диверсии. В частности, они выясняют, входит ли судно в состав "теневого" флота России, который Москва использует для обхода нефтяного эмбарго. Финские следователи обнаружили на морском дне многокилометровый след от якоря.

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