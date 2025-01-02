Оператор требует ареста корабля за разрыв подводного кабеля

Оператор требует ареста корабля за разрыв подводного кабеля2 января 2025 г.
Финский оператор электросетей Fingrid обратился в суд Хельсинки с ходатайством об аресте нефтяного танкера Eagle S, который подозревают в разрыве электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.
"Сегодня Fingrid подала в окружной суд Хельсинки заявление об аресте дизельного судна Eagle S для обеспечения своего иска о возмещении ущерба, связанного с повреждением кабеля EstLink 2", - говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг, 2 января.
"Ожидается, что дальнейшее расследование на месте повреждения предоставит больше информации о масштабах ущерба и позволит более детально спланировать и составить график ремонта", - добавили в Fingrid.
Обрыв кабеля Estlink 2 в Балтийском море
25 декабря было прервано подключение к сети электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Финские власти задержали танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Сейчас он стоит на якоре к востоку от Хельсинки.
Власти Финляндии допрашивают экипаж и ведут расследование по подозрению в возможной диверсии. В частности, они выясняют, входит ли судно в состав "теневого" флота России, который Москва использует для обхода нефтяного эмбарго. Финские следователи обнаружили на морском дне многокилометровый след от якоря.