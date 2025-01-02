Оператор требует ареста корабля за разрыв подводного кабеля

Финский оператор электросетей Fingrid подал иск в суд Хельсинки с требованием возместить ущерб от разрыва электрокабеля Estlink 2 в Балтийском море.

Финский оператор электросетей Fingrid обратился в суд Хельсинки с ходатайством об аресте нефтяного танкера Eagle S, который подозревают в разрыве электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

"Сегодня Fingrid подала в окружной суд Хельсинки заявление об аресте дизельного судна Eagle S для обеспечения своего иска о возмещении ущерба, связанного с повреждением кабеля EstLink 2", - говорится в сообщении компании , опубликованном в четверг, 2 января.

"Ожидается, что дальнейшее расследование на месте повреждения предоставит больше информации о масштабах ущерба и позволит более детально спланировать и составить график ремонта", - добавили в Fingrid.

Обрыв кабеля Estlink 2 в Балтийском море

25 декабря было прервано подключение к сети электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Финские власти задержали танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Сейчас он стоит на якоре к востоку от Хельсинки.

Власти Финляндии допрашивают экипаж и ведут расследование по подозрению в возможной диверсии. В частности, они выясняют, входит ли судно в состав "теневого" флота России, который Москва использует для обхода нефтяного эмбарго. Финские следователи обнаружили на морском дне многокилометровый след от якоря.