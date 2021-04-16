Разговор Байдена и Путина: кто возьмет верх?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Разговор между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным запланирован на 7 декабря. До этого каждый старается перетянуть одеяло, точнее телефонную трубку, на себя, констатирует Сергей Елкин.
Смотрите также:
Президенты США и России во время видеозвонка 7 декабря намерены обсудить ситуацию вокруг Украины и ряд других проблем, указала пресс-секретарь президента США Джо Байдена.
США уже "давно известно о действиях России" у границ Украины, заявил Джо Байден. Говоря о требованиях Кремля по Украине, президент США сказал, что "не приемлет чьих-либо красных линий".