 Разговор Байдена и Путина: кто возьмет верх? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.12.2021

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Россия

Разговор Байдена и Путина: кто возьмет верх?

Разговор между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным запланирован на 7 декабря. До этого каждый старается перетянуть одеяло, точнее телефонную трубку, на себя, констатирует Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пытаются наклонить гигантскую, похожую на качели, телефонную трубку каждый в свою сторону.

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