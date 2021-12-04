 Байден ожидает на виртуальном саммите с Путиным ″долгой дискуссии″ об Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.12.2021

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Мир

Байден ожидает на виртуальном саммите с Путиным "долгой дискуссии" об Украине

США уже "давно известно о действиях России" у границ Украины, заявил Джо Байден. Говоря о требованиях Кремля по Украине, президент США сказал, что "не приемлет чьих-либо красных линий".

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен провести "продолжительную дискуссию" с президентом РФ Владимиром Путиным о российско-украинском кризисе в ходе виртуального саммита, который предположительно состоится на будущей неделе. "Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю долгую дискуссию с Путиным", - заявил глава Белого дома журналистам в пятницу, 3 декабря, в Вашингтоне перед отъездом в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид на выходные дни. Коснувшись требований Москвы по Украине, Байден заметил, что "не приемлет чьих-либо красных линий".

Несколькими часами ранее он сообщил, что составляет "самый масштабный и значимый набор инициатив, который сделает для Путина очень трудным выполнение того, что он, как люди опасаются, собирается совершить". Джо Байден не уточнил, о каких именно мерах, способных помешать России напасть на Украину, идет речь, сказав лишь, что его администрация находится в постоянном контакте с Киевом и европейскими союзниками. 

Украина опасается российского вторжения

Министр обороны Украины Алексей Резников 3 декабря заявил, ссылаясь на разведданные, что Россия дислоцировала на украинской границе более 94 тысяч военнослужащих и может вторгнуться в Украину в конце января.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме повторил призыв к России отвести ее вооруженные силы от границы с Украиной, вернув их на позиции мирного времени, а также прекратить огонь в Донбассе. Если "Москва изберет путь эскалации, США и их союзники выставят за это значительный счет", предупредил Блинкен

Как сообщил 3 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков, Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят также ситуацию в Афганистане после захвата власти в этой стране талибами, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. По словам Ушакова, дата и время проведения саммита уже известны, но для их официального обнародования следует окончательно согласовать все параметры с США.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


 

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