Байден и Путин проведут виртуальный саммит на будущей неделе

Россия сообщила об активной подготовке к виртуальному саммиту между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Видеоконференция должна состояться уже на предстоящей неделе - во вторник или позднее, точное время должно быть согласовано с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу, 3 декабря.

Со своей стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата и время проведения виртуального саммита уже известны, но для их официального оглашения нужно, по его словам, дождаться окончательного согласования всех параметров с США.

Между тем представитель Белого дома отказался подтвердить дату саммита, но сказал, что контакт, по всей видимости, состоится на будущей неделе.

Байден намерен помешать России напасть на Украину

По словам Юрия Ушакова, повестка видеоконференции в верхах уже согласована. Путин и Байден, в числе прочего, обсудят напряженную ситуацию вокруг Украины. Джо Байден 3 декабря заявил, что он составляет "самый масштабный и значимый набор инициатив, который сделает для Путина очень и очень трудным выполнение того, что, как люди опасаются, он собирается совершить".

Байден не уточнил, о каких именно мерах идет речь, чтобы помешать России напасть на Украину, сказав лишь, что его администрация находится в постоянном контакте с Киевом и европейскими союзниками по поводу сложившейся ситуации. Президент США также сказал, что он пока не разговаривал с Путиным.

На этой неделе США и Украина предупредили, что в случае вторжения России в Украину в отношении Москвы могут быть приняты жесточайшие экономические санкции. Министр обороны Украины Алексей Резников 3 декабря заявил, ссылаясь на разведданные, что Россия сконцентрировала более 94 тысяч военнослужащих на российско-украинской границе и может вторгнуться в Украину в конце января.

Темы виртуального саммита

По словам Юрия Ушакова, Байден и Путин, в ходе виртуального саммита, обсудят также ситуацию в Афганистане после захвата власти в этой стране талибами, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения.

Ушаков отметил, что предстоящий контакт Путина и Байдена очень нужен и важен для России и выразил надежду на то, что он нужен и важен для США.

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