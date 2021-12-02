Госсекретарь США предостерег Россию от агрессии против Украины

Обострение ситуации вокруг Украины стало основной темой двусторонней встречи между Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой МИЛ России Сергеем Лавровым, состоявшейся в четверг, 2 декабря, в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Как сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, Блинкен повторил призыв США к России отвести свои вооруженные силы от границы Украины, вернув их на позиции мирного времени, а также соблюдать минские соглашения и прекратить огонь на Донбассе.

Глава Госдепартамента США подчеркнул, что лучшим путем урегулирования конфликта "является дипломатия в связке с полным исполнением минских соглашений, что США намерены и готовы поддерживать". При этом, если "Москва изберет путь эскалации, США и их союзники выставят за это значительную цену".

Сотрудничать в тех сферах, где интересы совпадают

В заявлении официального представителя Госдепартамента также отмечается, что Блинкен и Лавров "отметили важность продолжения сотрудничества по вопросам двусторонних отношений и в тех сферах, где интересы совпадают, в том числе в блокировании для Ирана путей к получению ядерного оружия".

Кроме того, обсуждалась ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта и Блинкен "приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана". Глава американского внешнеполитического ведомства также затронул вопрос вопрос о несправедливых задержаниях граждан США Пола Уилана и Тревора Рида и "подчеркнул приоритет, который США придают их скорейшему освобождению".

Дать гарантии безопасности

В свою очередь в комментарии по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД РФ, отмечается, что Сергей Лавров предупредил США от втягивания Украины в американские внешнеполитические игры. "Игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - отмечается в документе.

Альтернативой этому, подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России. Это "следует рассматривать как императивное требование", - указали в МИД России.

Надежда на встречу на высшем уровне

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала российского телеидения, что проблемы в двусторонних отношениях России и США множатся и все "больше и больше переходят в фазу острого кризиса". В том числе "нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе".

По мнению Рябкова, именно поэтому очень нужны личные переговоры президентов России и США, которые могли бы дать импульс совместной работе по различным направлениям. "Ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Рябков выразил надежду, что саммит Путин и Байдена в том или ином формате может состояться уже в ближайшие дни. При этом он признал, что "дата пока не согласована".

Смотрите также:

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Лицом к лицу Джо Байден стал пятым президентом США, с которым встретился глава РФ Владимир Путин. Всего число разных встреч на высшем уровне между лидерами СССР и России и президентами США перевалило за сотню, а некоторые из них вошли в историю мировой политики. Первая очная встреча Байдена и Путина в Женеве в июне 2021 года не стала прорывной, но важен сам факт того, что она состоялась, отмечают наблюдатели.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Первый визит в США Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В сентябре 1959 года он встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Достичь соглашения ни по одной из обсуждавшихся проблем не удалось. Ответный визит не состоялся из-за скандала со сбитым в мае 1960 года в районе Свердловска американским самолетом-шпионом U2.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Договорились до Стены Переговоры Хрущева с новым американским президентом Джоном Кеннеди состоялись 4 июня 1961 года в венском дворце Шёнбрунн. Основной темой стала судьба Берлина и Германии в целом. Стороны жестко отстаивали свои позиции и договориться по ключевым пунктам повестки не удалось. Два месяца спустя Берлинская стена разделила город на восточную и западную часть.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Открывая Москву Ричард Никсон стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом. Состоявшиеся в мае 1972 году переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым положили начало новому этапу взаимоотношений, получившему название "разрядка". В Москве были подписаны Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Накануне войны в Афганистане Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года послужил причиной нового ухудшения советско-американских отношений. За полгода до этого Брежнев встретился в Вене с новым президентом США Джимми Картером. Итогом переговоров стало подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который, помимо прочего, ограничил размещение ядерного оружия в космосе.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Конец "империи зла" Отношения Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана сначала не заладились. После первой встречи в Женеве в 1985 году один окрестил другого "динозавром", второй назвал коллегу "твердолобым большевиком". Что не помешало им провести несколько встреч и подписать ряд важных документов в сфере разоружения. Приехав в 1988 году в Москву, Рейган заявил, что более не считает СССР "империей зла".

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Саммит с морской болезнью Двухдневная встреча Михаила Горбачева и нового американского лидера Джорджа Буша-старшего прошла в 1989 году на Мальте на борту советского круизного судна "Максим Горький", пришвартованного в порту Валетты. Несмотря на сильный шторм, саммит открыл принципиально новый этап в отношениях двух стран. В частности, впервые в истории была проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Точка в холодной войне Встреча первого президента России Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в США зимой 1992 года подвела итог 46-летней холодной войне. Была подписана декларация, в которой заявлялось, что Россия и США более не рассматривают друг друга как возможных противников. Через год в Москве политики подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Друг Билл Дружеские отношения связывали Бориса Ельцина и следующего президента США Билла Клинтона. Они встречались несколько раз. В 1997 году в Хельсинки во время последнего саммита двух лидеров Клинтон уговорил Ельцина не препятствовать расширению НАТО, пообещав принять Россию в "большую семерку", способствовать вступлению в ВТО и помочь в реструктуризации долга России в Парижском клубе кредиторов.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США О вступлении России в НАТО В 2000 году Билл Клинтон приехал в Москву, где встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Никаких важных документов подписано не было. Главная же сенсация была озвучена Путиным много лет спустя. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к НАТО и тот был не против.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Он - царь В ноябре 2001 года Путин cтал первым иностранным лидером, побывавшим не только на ранчо президента США Джорджа Буша-младшего в Техасе, но и присутствовавшим на закрытом брифинге ЦРУ для главы Белого дома. При этом охлаждение в отношениях России и США началась именно при Буше-младшем, который уже в 2006 году заявил: "Путин больше не демократ. Он - царь. Мы его потеряли".

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Перезагрузка в бургерной Краткий период потепления в российско-американских отношениях пришелся на президентство в РФ Дмитрия Медведева. В сентябре 2009 года он совершил визит в США, посетил штаб-квартиру Twitter и завел свой микроблог, получил из рук главы Apple Стива Джобса новейший iPhone и позавтракал с президентом США Бараком Обамой в бургерной. А 8 апреля 2010 года в Праге Медведев и Обама подписали Договор СНВ-3.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Повеяло холодом Вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль началось новое ухудшение российско-американских отношений: с 2012 года по 2018 официальные визиты президентов двух стран не проводились. Во время двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году не было подписано не только никаких соглашений, но даже и совместного итогового заявления. Автор: Виталий Кропман

