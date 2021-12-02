 Госсекретарь США предостерег Россию от агрессии против Украины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Госсекретарь США предостерег Россию от агрессии против Украины

Госсекретарь США Блинкен на встрече с главой МИД РФ Лавровым вновь призвал Россию отвести вооруженные силы от границы Украины, вернув их на позиции мирного времени, а также соблюдать минские соглашения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров в Стокгольме

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров в Стокгольме

Обострение ситуации вокруг Украины стало основной темой двусторонней встречи между Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой МИЛ России Сергеем Лавровым, состоявшейся в четверг, 2 декабря, в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Как сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, Блинкен повторил призыв США к России отвести свои вооруженные силы от границы Украины, вернув их на позиции мирного времени,  а также соблюдать минские соглашения и прекратить огонь на Донбассе.

Глава Госдепартамента США подчеркнул, что лучшим путем урегулирования конфликта "является дипломатия в связке с полным исполнением минских соглашений, что США намерены и готовы поддерживать". При этом, если "Москва изберет путь эскалации, США и их союзники выставят за это значительную цену".

Сотрудничать в тех сферах, где интересы совпадают

В заявлении официального представителя Госдепартамента также отмечается, что Блинкен и Лавров "отметили важность продолжения сотрудничества по вопросам двусторонних отношений и в тех сферах, где интересы совпадают, в том числе в блокировании для Ирана путей к получению ядерного оружия".

Кроме того, обсуждалась ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта и Блинкен "приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана". Глава американского внешнеполитического ведомства также затронул вопрос вопрос о несправедливых задержаниях граждан США Пола Уилана и Тревора Рида и "подчеркнул приоритет, который  США придают их скорейшему освобождению".

Дать гарантии безопасности

В свою очередь в комментарии по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД РФ, отмечается, что Сергей Лавров предупредил США от втягивания Украины в американские внешнеполитические игры. "Игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - отмечается в документе.

Альтернативой этому, подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России. Это "следует рассматривать как императивное требование", - указали в МИД России.

Надежда на встречу на высшем уровне

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала российского телеидения, что проблемы в двусторонних отношениях России и США множатся и все "больше и больше переходят в фазу острого кризиса". В том числе  "нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе".

По мнению Рябкова, именно поэтому очень нужны личные переговоры президентов России и США, которые могли бы дать импульс совместной работе по различным направлениям. "Ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат. 

Рябков выразил надежду, что саммит Путин и Байдена в том или ином формате может состояться уже в ближайшие дни. При этом он признал, что "дата пока не согласована".

Смотрите также:

  • Путин и Байдет пожимают руки на встрече в Женеве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Лицом к лицу

    Джо Байден стал пятым президентом США, с которым встретился глава РФ Владимир Путин. Всего число разных встреч на высшем уровне между лидерами СССР и России и президентами США перевалило за сотню, а некоторые из них вошли в историю мировой политики. Первая очная встреча Байдена и Путина в Женеве в июне 2021 года не стала прорывной, но важен сам факт того, что она состоялась, отмечают наблюдатели.

  • Никита Хрущев и его жена Нина с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Первый визит в США

    Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В сентябре 1959 года он встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Достичь соглашения ни по одной из обсуждавшихся проблем не удалось. Ответный визит не состоялся из-за скандала со сбитым в мае 1960 года в районе Свердловска американским самолетом-шпионом U2.

  • Никита Хрущев и Джон Кеннеди на переговорах в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Договорились до Стены

    Переговоры Хрущева с новым американским президентом Джоном Кеннеди состоялись 4 июня 1961 года в венском дворце Шёнбрунн. Основной темой стала судьба Берлина и Германии в целом. Стороны жестко отстаивали свои позиции и договориться по ключевым пунктам повестки не удалось. Два месяца спустя Берлинская стена разделила город на восточную и западную часть.

  • Леонид Брежнев и Ричард Никсон в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Открывая Москву

    Ричард Никсон стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом. Состоявшиеся в мае 1972 году переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым положили начало новому этапу взаимоотношений, получившему название "разрядка". В Москве были подписаны Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

  • Джимми Картер и Леонид Брежнев перед началом переговоров в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Накануне войны в Афганистане

    Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года послужил причиной нового ухудшения советско-американских отношений. За полгода до этого Брежнев встретился в Вене с новым президентом США Джимми Картером. Итогом переговоров стало подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который, помимо прочего, ограничил размещение ядерного оружия в космосе.

  • Михаил Горбачев и Рональд Рейган на Красной площади в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Конец "империи зла"

    Отношения Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана сначала не заладились. После первой встречи в Женеве в 1985 году один окрестил другого "динозавром", второй назвал коллегу "твердолобым большевиком". Что не помешало им провести несколько встреч и подписать ряд важных документов в сфере разоружения. Приехав в 1988 году в Москву, Рейган заявил, что более не считает СССР "империей зла".

  • Пресс-конференция Джорджа Буша и Михаила Горбачева по итогам саммита

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Саммит с морской болезнью

    Двухдневная встреча Михаила Горбачева и нового американского лидера Джорджа Буша-старшего прошла в 1989 году на Мальте на борту советского круизного судна "Максим Горький", пришвартованного в порту Валетты. Несмотря на сильный шторм, саммит открыл принципиально новый этап в отношениях двух стран. В частности, впервые в истории была проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

  • Борис Ельцин и Джордж Буш-старший подписывают договор СНВ-2

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Точка в холодной войне

    Встреча первого президента России Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в США зимой 1992 года подвела итог 46-летней холодной войне. Была подписана декларация, в которой заявлялось, что Россия и США более не рассматривают друг друга как возможных противников. Через год в Москве политики подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

  • Борис Ельцин и Билл Клинтон на лужайке у Белого дома

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Друг Билл

    Дружеские отношения связывали Бориса Ельцина и следующего президента США Билла Клинтона. Они встречались несколько раз. В 1997 году в Хельсинки во время последнего саммита двух лидеров Клинтон уговорил Ельцина не препятствовать расширению НАТО, пообещав принять Россию в "большую семерку", способствовать вступлению в ВТО и помочь в реструктуризации долга России в Парижском клубе кредиторов.

  • Билл Клинтон и Владимир Путин в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    О вступлении России в НАТО

    В 2000 году Билл Клинтон приехал в Москву, где встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Никаких важных документов подписано не было. Главная же сенсация была озвучена Путиным много лет спустя. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к НАТО и тот был не против.

  • Джордж Буш-младший катает Владимира Путина на раритетном автомобиле Волга в Ново-Огарево

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Он - царь

    В ноябре 2001 года Путин cтал первым иностранным лидером, побывавшим не только на ранчо президента США Джорджа Буша-младшего в Техасе, но и присутствовавшим на закрытом брифинге ЦРУ для главы Белого дома. При этом охлаждение в отношениях России и США началась именно при Буше-младшем, который уже в 2006 году заявил: "Путин больше не демократ. Он - царь. Мы его потеряли".

  • Дмитрий Медведев и Барак Обама в любимой бургерной американского президента в Арлингтоне

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Перезагрузка в бургерной

    Краткий период потепления в российско-американских отношениях пришелся на президентство в РФ Дмитрия Медведева. В сентябре 2009 года он совершил визит в США, посетил штаб-квартиру Twitter и завел свой микроблог, получил из рук главы Apple Стива Джобса новейший iPhone и позавтракал с президентом США Бараком Обамой в бургерной. А 8 апреля 2010 года в Праге Медведев и Обама подписали Договор СНВ-3.

  • Трапм и Путин

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Повеяло холодом

    Вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль началось новое ухудшение российско-американских отношений: с 2012 года по 2018 официальные визиты президентов двух стран не проводились. Во время двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году не было подписано не только никаких соглашений, но даже и совместного итогового заявления.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 02:28

Чем НАТО грозит Путину в случае новой агрессии против Украины (01.12.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Что Путин хочет сделать с Украиной? Интервью автора Московского центра Карнеги Константина Скоркина  

Учения в Эстонии: какой сигнал НАТО посылает России (26.11.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых  

Комментарий: Запоздалое внешнеполитическое прозрение СДПГ  

ЕС вводит санкции за провоз мигрантов через Беларусь  