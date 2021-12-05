 В Белом доме назвали дату переговоров Байдена с Путиным по Украине | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2021

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Россия

В Белом доме назвали дату переговоров Байдена с Путиным по Украине

Президенты США и России во время видеозвонка 7 декабря намерены обсудить ситуацию вокруг Украины и ряд других проблем, указала пресс-секретарь президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден (справа) и президент РФ Владимир Путин (коллаж, фото из архива)

Президент США Джо Байден (справа) и президент РФ Владимир Путин

Президент США Джо Байден проведет переговоры по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома вечером в субботу, 4 декабря.

Как уточнила пресс-секретарь главы американского государства Джен Псаки, во время этого разговора Байден намерен выразить озабоченность Вашингтона российской военной активностью на границе с Украиной, а также подчеркнуть готовность США поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Другими темами беседы двух лидеров должны стать взаимоотношения России и США, включая такие темы, как стратегическая стабильность, кибербезопасноть и региональные вопросы.

Посол США в РФ о ситуации в Украине

Между тем посол США в России Джон Салливан в интервью онлайн-изданию РБК, опубликованному утром в воскресенье, 5 декабря, выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие через такие дипломатические структуры, как "нормандский формат" и Трехсторонняя контактная группа, позволит избежать "катастрофического и трагического насилия" в Украине и решить вопросы, которые накапливались годами.

При этом дипломат подчеркнул, что получил от президента США указания строить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, несмотря на разногласия.

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