Фронтмен группы Rammstein перешел на французский шансон

В 2010 году альбом "Je veux" французской певицы Изабель Жеффруа, выступающей под псевдонимом Zaz, стал международным хитом. С тех пор ее новые работы входили в топ-10 лучших альбомов во многих европейских странах. Не исключение и ее последний альбом "Isa". Критики и фанаты встретили его с большим восторгом. Тиль Линдеман (Till Lindemann), фронтмен группы Rammstein, известен своим необычным поведением на сцене, глубоким разговорным вокалом, мрачными и саркастическими текстами. И вот эти совершенно разные исполнители спели вместе.

Линдеман - поклонник певицы Zaz

В отснятом видео во время записи нового альбома "Isa" Изабель Жеффруа рассказывает, как возникло это удивительное сотрудничество. Во время промотура по Германии четыре года назад грим певице делал визажист Линдемана, который между делом сообщил ей, что фронтмен Rammstein - большой поклонник ее творчества. Это тронуло певицу и вызвало желание познакомиться лично со своим известным на всеь мир поклонником. Они встретились и решили вместе поработать.

Так родилась композиция под названием "Le Jardin des Larmes" ("Сад слез"). Zaz назвала ее "невероятной" и включила в альбом "Isa", который вышел в конце октября 2021 года, что стало приятным сюрпризом для фанатов Zaz и Линдемана.

Французская певица Изабель Жеффруа, выступающая под псевдонимом Zaz

Пятый студийный альбом "Isa"- очень личный. 13 песен о любви, страхе и мужестве, о том, чтобы отпустить и снова найти. Альбом звучит как единое целое, и даже голос Линдемана в дуэте не выходит из рамок и не сбивает с толку. В середине песни шелковистый, гладкий французский вокал Изабель Жеффруа чередуется с гортанным пением Линдемана на немецком языке: "Когда соловьи тоскуют под звездами ... Я вхожу в свое маленькое царство слез".

Линдеманн на пути к сольной карьере?

Тиль Линдеман всегда был занят работой, даже когда его группа Rammstein делала вынужденные перерывы. Доказательством тому - результат его сотрудничества со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Мультиинструменталист Петер Тэгтгрен стал автором всей музыки сольного проекта Линдемана. Музыканты завершили свою работу в ноябре 2020 года.

Кроме того, Линдеманн недавно записал шллягер вместе с известным немецким скрипачом Дэвидом Гарретом (David Garrett). А для фильма "Девятаев" Линдеман исполнил на русском языке песню "Любимый город".

Сейчас Тиль Линдеман и его группа Rammstein готовятся к турне, которое дважды откладывалось из-за пандемии, но теперь наконец состоится летом 2022 года. Концерты будут проходить на стадионах. Все билеты, купленные на первоначальные даты в 2020 году, действительны.

Смотрите также: